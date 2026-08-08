La Costa Tropical granadina alcanza casi un 90% de ocupación en julio y la capital ve bajar sus cifras respecto a 2025

Archivo - Turistas en la playa de La Herradura, en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR/ARCHIVO.

GRANADA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Costa Tropical de la provincia de Granada se supera y durante el pasado mes de julio ha registrado casi un 90% de ocupación en sus hoteles y apartamentos turísticos reglados. Por otro lado, la capital ha sufrido una ligera merma y se ha quedado en un 55%, lo que supone algo menos que lo alcanzado en el mismo estival del pasado año 2025.

Así lo ha dado a conocer a Europa Press la Federación provincial de Hostelería y Turismo de Granada, que en el caso de la capital nazarí subraya una diferencia entre la llegada de turistas a hoteles con piscina a los que no tienen piscina, ya que los primeros alcanzan algo más de ocupación.

La Federación también expone que los precios de los alojamientos en la capital han descendido durante julio y las Viviendas de Uso Turístico (VUT) también han bajado su precio debido al crecimiento de alerta alojativa. "Sin embargo desde la VUT -sector que no es de nuestra competencia- se quedan de que somos hoteles y apartamentos reglados los que hemos generado una guerra de precios para perjudicarles", apuntan.

Para la organización que representa a hostelería y turismo de la provincia de Granada, las continuas olas de calor "amplificadas en las noticias" han espantado mucho al cliente hacia zonas más frescas o de interior. Y, además, el "efecto" del Mundial de Fútbol se ha hecho notar en el turismo porque el nacional se ha quedado viendo el Mundial en su zona de residencia y el internacional se ha desplazado a las zonas del propio campeonato.

De otra parte, la Costa Tropical sí ha tenido una demanda alta de alojamiento durante julio que ha rondado el 90%, un poco por encima del 88% del año pasado, y además ha visto como se han elevado los precios sobre un 7%.

Las zonas de interior de la provincia de Granada han mejorado en general respecto al año pasado y han registrado una ocupación alojativa de del 55%, si bien los fines de semana se ha llegado casi a la plena ocupación.

Por último, desde la Federación de Turismo destacan y valoran las iniciativas recién anunciadas por la estación de esquí de Sierra Nevada con motivo de la observación del eclipse solar y de las Perseidas que previsiblemente dará lugar a una alta ocupación tanto en la estación como en municipios próximos.