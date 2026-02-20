Craer organiza el 26 de febrero un 'Abrazo a la Mezquita-Catedral' para visibilizar las enfermedades raras en Córdoba

El 'Abrazo a la Mezquita-Catedral' un año anterior. - FEDERACIÓN CRAER

CÓRDOBA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, la Federación Centro de Referencia Andaluz de Enfermedades Raras (Craer), junto a sus asociaciones federadas --Red de madres y padres solidarios (Remps), Asociación Niños Duchenne-Becker y otras miopatías y Síndrome Postpolio, entre otras--- celebrará el próximo jueves, 26 de febrero, a las 10,00 horas, un 'Abrazo a la Mezquita-Catedral de Córdoba'.

Tal y como ha indicado Craer en una nota, por tercer año, esta acción simbólica y comunitaria reunirá a 1.006 niños de distintos centros educativos de la ciudad, junto a familias afectadas por enfermedades raras, con el objetivo de dar visibilidad social a estas patologías, sensibilizar a la ciudadanía y promover valores de inclusión y empatía desde edades tempranas.

Durante el acto, los participantes rodearán la Mezquita-Catedral de Córdoba, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad, formando un gran corro humano. A lo largo del mismo se compartirán elementos simbólicos que representan a los menores afectados y la diversidad de enfermedades raras existentes, finalizando con la lectura de un manifiesto reivindicativo.

Los niños participantes portarán camisetas de color amarillo, símbolo internacional de las enfermedades raras, con el fin de unificar la imagen del acto y reforzar su impacto visual y comunicativo. Desde la Federación Craer se ha trasladado formalmente al Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Servicios Sociales y Mayores, la solicitud de colaboración institucional y apoyo económico para la financiación de estas camisetas, "tal y como se indicó en conversaciones previas mantenidas con dicha delegación".

La entidad organizadora subraya "la importancia de que las instituciones públicas acompañen y respalden iniciativas que ponen el foco en una realidad que afecta a miles de familias, muchas de ellas con una elevada carga de cuidados y necesidades sociosanitarias".

"El 'Abrazo a la Mezquita-Catedral' no es solo un gesto simbólico; es una llamada a la empatía colectiva y a la responsabilidad social para que las personas con enfermedades raras y sus familias no se sientan invisibles", señalan desde la federación, que confía en que esta nueva edición vuelva a ser un espacio de encuentro, sensibilización y compromiso social en favor de las enfermedades raras.