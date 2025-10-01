Crean una aplicación basada en IA que "simplifica trámites y facilita el cumplimiento de la normativa PAC"

MENGÍBAR (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

La Fundación del Olivar, con sede en Mengíbar (Jaén), ha acogido este miércoles la presentación de la aplicación BioGrow Latentis, una herramienta basada en inteligencia artificial que tiene como objetivo "simplificar los trámites y facilitar el cumplimiento de la normativa de la Política Agraria Común (PAC)" tanto a agricultores como a asociaciones agrarias y administraciones públicas.

La 'app' --que ha sido desarrollada por Indesal junto a Glasso, empresa nacida en el seno de la Universidad de Jaén-- se ha dado a conocer en un acto que ha contacto con el rector, Nicolás Ruiz; Blanca Aguilar, IP Lawyer & Project Manager en Indesal; Manuel Rodríguez, director técnico de Latentis BioGrow, y Cristóbal J. Carmona, CTO/CIO de Glosso.

Asimismo, durante la jornada se ha presentado la visión de Latentis para la agricultura del futuro, se han llevado demostraciones en vivo de la nueva aplicación y ha habido un espacio también para establecer contactos, según ha informado la UJA.

"Nuestro objetivo y el principal protagonista en este caso son los agricultores. Creemos que ha llegado el momento de que cojan las riendas, de que sean autosuficientes, independientes, porque no pueden seguir dependiendo de todo asesoramiento", ha explicado Rodríguez.

Al hilo, ha apuntado que en la provincia jiennense hay "una cantidad de parcelario pequeñito" y "esta herramienta, como asistente virtual 24/7, hará que el agricultor sea lo más independiente y autosuficiente posible, también desde el punto de vista preventivo". A su juicio, "es el momento de que el agricultor coja el papel que creo que les estaba haciendo falta".

Por su parte, el rector de la Universidad de Jaén ha destacado que este proyecto "simboliza la transformación digital y la innovación en un sector productivo esencial" en la provincia: la agricultura, la olivicultura.

"En un mundo cada vez más digital, la agricultura no puede quedarse atrás. Por eso, la UJA ha tomado un papel protagonista en esta revolución digital, no solo a través de la formación, sino también de la investigación y la transferencia del conocimiento, donde, a través de sus investigadores, es puntera y referente en el estudio e investigación del olivar, la olivicultura y el aceite de oliva", ha afirmado.

En este sentido, en el marco del proyecto 'Plataforma inteligente para la interoperabilidad y gestión de espacios de datos agrícolas', financiado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, nace BioGrow Latentis. Una solución tecnológica, desarrollada, en parte, por Glosso, una 'spin-off' de la UJA, que es "claro ejemplo" de cómo la universidad "se alinea con el sector productivo para resolver problemas reales".

"La normativa de la PAC puede resultar tediosa, compleja y confusa para muchos agricultores. Esta realidad hace que muchos de nuestros agricultores dependan de cooperativas y asociaciones para poder interpretar las normas, gestionar la burocracia y evitar errores que puedan poner en riesgo las ayudas", ha comentado Ruiz.

En este punto, según ha añadido, entra en juego BioGrow Latentis, la solución desarrollada en colaboración con la Universidad de Jaén, una aplicación tecnológica basada en IA que "busca simplificar la vida del agricultor, del olivarero; pero no solo de ellos".

"También persigue facilitar el trabajo de las cooperativas y asociaciones agrarias y de las administraciones públicas en el cumplimiento de la normativa de la PAC", ha explicado el rector de la UJA.

SERVICIOS

Para ello, esta herramienta ofrece servicios AgTech (Agrotecnología), como asesoramiento técnico, valorización de subproductos, trazabilidad y seguridad alimentaria, con capacidad para predecir, alertar y acompañar en la toma de decisiones agrícolas.

BioGrow Latentis, "fácil de usar, ofrece datos fiables y trazabilidad completa". Igualmente, los datos se pueden transferir, de manera ágil, del campo a la administración, ya que la plataforma se integra con bases de datos de referencia, como REA, ROPO y Sigpac, entre otras.

De esta manera, los usuarios podrán gestionar con facilidad, controlar sus explotaciones agrícolas, incluso mediante comandos de voz; cumplir con la normativa PAC, permitiendo evitar errores, a través de la validación automática previa a la operación, y enviando alertas sobre requisitos pendientes.

Sus responsables destacan, además, que podrán tomar decisiones informadas, "puesto que la aplicación predice, alerta y acompaña cada decisión agrícola".

INTEGRACIÓN

El rector ha valorado que "la integración de la IA con el conocimiento humano de una red de agrónomos y técnicos especializados garantiza que los agricultores cuenten con el respaldo necesario y en todo momento".

Al respecto, ha manifestado que "esta combinación les brinda confianza y tranquilidad a la hora de tomar decisiones que inciden directamente en la rentabilidad y competitividad de sus explotaciones agrícolas".

"No solo estamos formando a las próximas generaciones, sino que también estamos creando herramientas que resuelven los problemas de hoy, gracias a la transferencia de los resultados de la investigación que realizamos en nuestros laboratorios", ha declarado Ruiz.