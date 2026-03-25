Crece en Jaén la previsión de ocupación en Semana Santa hasta el 87,9% ante las expectativas del buen tiempo

Archivo - Turistas junto a la Catedral de Jaén/Archivo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La previsión ocupación turística para la provincia de Jaén durante los días grandes de la Semana Santa --del 1 al 4 de abril-- ha crecido hasta el 87,9 por ciento, algo que desde la Asociación de empresas de Alojamientos, Campings, Servicios Turísticos y Culturales, Turismo Activo y Ocio de la provincia de Jaén (TurJaén) se explica en gran medida por las buenas predicciones meteorológicas.

Mientras que el pasado año, en la primera parte de la Semana Santa la ocupación fue de media en la provincia de un 57,68 por ciento, este año se sitúa en un 62,56 por ciento. En el segundo tramo, el año pasado fue de un 80,40 por ciento y este año es de un 87,91 por ciento.

"Este aumento significativo se debe a que el año pasado la Semana Santa se caracterizó por fuertes precipitaciones, siendo este año las previsiones meteorológicas más estables", se ha indicado desde TurJaén.

No obstante, la asociación ha pedido "cautela" ya que son previsiones y pueden variarse los datos ya que las reservas están pendientes de posibles cambios meteorológicos.

La mayor concentración de visitantes se produce a partir del 1 de abril. Abandera la ocupación Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, con un 73,31 por ciento en el primer tramo y un 93,61 por ciento en el segundo tramo. Le siguen las ciudades Patrimonio Mundial de Úbeda y Baeza, con 72,20 por ciento en la primera parte de la Semana Santa (del 27 al 31 de marzo) y un 92,48 por ciento, en la segunda.

La previsión en la capital jiennense es de un 71,78 por ciento en la primera parte y de un 89,68 por ciento en los días grandes. Por último, Sierra Mágina (87,7 por ciento), la Sierra Sur (82,2 por ciento), Despeñaperros (79,5 por ciento) y la comarca de la Sierra de Andújar (76,18) son los que presentan por el momento menor previsión de ocupación entre el 1 y 4 de abril.