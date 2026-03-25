Morante y David Galván, distinguidos en los V Premios Taurinos de la Junta en Cádiz celebrados en El Puerto

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, junto al torero Morante de la Puebla en la entrega de los V Premios Taurinos de la Provincia. - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha asistido en El Puerto de Santa María a la entrega institucional de los V Premios Taurinos de la Provincia, que han reconocido a los toreros Morante de la Puebla y David Galán.

Acompañada del alcalde de El Puerto, Germán Beardo, del secretario general de Interior de la Junta, David Gil, y de la presidenta del jurado, Elena Aguilar, el acto se ha celebrado en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, donde se ha subrayado el apoyo del Gobierno andaluz al mundo del toro.

Colombo ha afirmado que estos premios taurinos de la Delegación de la Junta en Cádiz ponen en valor a todos los que hacen posible la tauromaquia, celebrando que este acto tenga lugar en El Puerto, una ciudad "profundamente vinculada al mundo del toro", con su Plaza Real, escenario de "innumerables tardes de historia".

La delegada ha dado la enhorabuena a los galardonados y ha destacado el valor de la provincia de Cádiz para el mundo del toro, con 94 festejos taurinos celebrados en 2025, una cifra satisfactoria, similar a la de los últimos años y muy cercana a la registrada en 2010, un volumen que "evidencia el buen momento que vive la tauromaquia en la provincia".

Entre estos espectáculos se han celebrado 16 corridas de toros y siete novilladas con picadores, además de las 56 sueltas de reses, que mantienen una tradición "muy arraigada en muchos de los municipios de nuestra provincia", como ha dicho Mercedes Colombo, que ha finalizado su intervención felicitando y agradeciendo a las escuelas taurinas "el importante papel que desempeñan", ya que representan "una base esencial para la continuidad de la tauromaquia, de nuestra fiesta".

El secretario general de Interior, David Gil, ha señalado que Cádiz es una provincia con una actividad taurina "consolidada", como refleja el hecho de que 18 localidades formen parte actualmente de la Red de Municipios Taurinos de Andalucía, una red que cuenta con 170 miembros.

Por su parte, el alcalde El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha subrayado la importancia de que la ciudad vuelva a ser elegida por la Junta como sede de "uno de los galardones más destacados de la temporada taurina de la provincia", en la que la Plaza Real de Toros de El Puerto "juega un papel clave cada verano".

"Que El Puerto acoja por segunda vez estos premios reafirma el compromiso firme de la ciudad con la tauromaquia como patrimonio cultural y social, impulsor de nuestra identidad, respetuoso con la tradición y defensor de nuestra herencia y raíces", ha aseverado, incidiendo en que estos galardones "demuestran el reconocimiento y apoyo a los profesionales, ganaderos, empresarios y aficionados que hacen posible que nuestra tierra siga siendo un referente en el mundo del toro".

Esta V edición de los Premios Taurinos de la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz han reconocido la faena de Morante de la Puebla en el cuarto toro de la Feria del Caballo de Jerez el 23 de mayo como la mejor de la temporada 2025; a la Ganadería Núñez del Cuvillo; a Manuel Rodríguez 'Mambrú' como mejor subalterno durante el año anterior; a la Peña Taurina Francisco Montes 'Paquiro', por la promoción, difusión y defensa de la tauromaquia; y el galardón al mejor novillero con picadores ha recaído en esta ocasión en Ignacio Candelas.

Por su parte, el diestro gaditano David Galván ha sido reconocido en esta edición con la mención especial de estos galardones que entrega el Gobierno andaluz en la provincia.

Al acto también han asistido el subdelegado del Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, la secretaria general de Familias, Concepción Cardesa, además de alcaldes y concejales de municipios de la provincia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, representantes sociales y empresariales, maestros y presidentes de plazas de toros, escuelas taurinas, medios de comunicación y apasionados de la tauromaquia.