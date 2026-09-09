Crespín (PSOE) anima a los hosteleros de Córdoba a solicitar las ayudas del Gobierno de hasta 11.000 euros

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín. - PSOE

CÓRDOBA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha animado a los cerca de 4.000 establecimientos hosteleros de la provincia a solicitar las ayudas directas de entre 5.000 y 11.000 euros puestas en marcha por el Gobierno de España para renovar maquinaria y equipamientos, reducir los costes energéticos y mejorar la competitividad de sus negocios.

Según informa el PSOE en una nota, Crespín ha destacado que esta línea de ayudas, "dotada con 15 millones de euros por el Ministerio de Industria y Turismo", supone "una extraordinaria oportunidad para miles de autónomos, pequeñas empresas y empresarios que constituyen uno de los principales motores económicos de Córdoba y de toda su provincia".

La convocatoria permite financiar hasta el 100% de la inversión subvencionable --sin incluir el IVA-- y las ayudas se conceden directamente por orden de presentación de las solicitudes completas hasta el agotamiento de los fondos disponibles.

Así, desde el PSOE de Córdoba han querido "hacer un llamamiento a todos los profesionales del sector para que se informen y soliciten estas ayudas", pues son "recursos económicos que pueden alcanzar los 11.000 euros por establecimiento y que pueden ayudar de manera decisiva a modernizar un negocio, reducir sus gastos y mejorar su rentabilidad", ha afirmado la dirigente socialista.

Según los datos del Consejo General de Economistas y del Instituto Nacional de Estadística, la provincia de Córdoba cuenta con alrededor de 4.000 establecimientos hosteleros activos, de los que aproximadamente uno de cada tres se encuentra radicado en la capital. Se trata de "un sector fundamental para Córdoba, que genera empleo, riqueza y oportunidades en nuestros barrios y en nuestros pueblos. La hostelería forma parte de nuestra identidad, de nuestra economía y también de la imagen que proyectamos al exterior como destino turístico y gastronómico", ha señalado Crespín.

Las ayudas del Gobierno de España permitirán sustituir electrodomésticos y maquinaria industrial hostelera por otros equipos de menor consumo energético, renovar sistemas de climatización, toldos y sombrillas por alternativas más eficientes y sostenibles y, en definitiva, reducir los costes fijos que soportan muchos establecimientos. Quedan expresamente excluidos los equipos que utilicen combustibles fósiles, incluido el gas natural.

Para la secretaria general socialista, esta iniciativa resulta especialmente importante para los pequeños negocios y los autónomos del sector, que "muchas veces tienen dificultades para afrontar con recursos propios las inversiones necesarias para modernizar sus instalaciones".

"Cada euro destinado a mejorar la competitividad de bares, restaurantes y establecimientos de alojamiento repercute directamente en nuestra economía y en el mantenimiento y la creación de empleo", ha defendido Crespín.

LA HOSTELERÍA "VERTEBRA LA PROVINCIA"

La responsable socialista ha incidido en que la hostelería "vertebra económica y socialmente nuestra provincia", desde la capital hasta las diferentes comarcas cordobesas, pues Córdoba cuenta con "una oferta gastronómica y turística extraordinaria que se sustenta, en buena medida, en el trabajo diario de miles de pequeños empresarios y trabajadores. Apoyar a la hostelería es apostar por nuestros pueblos, por nuestra ciudad y por la generación de oportunidades", ha manifestado.

Crespín ha puesto en valor que el Gobierno de España continúe impulsando medidas "concretas, útiles y respaldadas económicamente" para reforzar la competitividad del tejido productivo.

"El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a demostrar su compromiso con los autónomos, las pequeñas empresas y los sectores que generan empleo. No hablamos de anuncios vacíos, sino de una convocatoria dotada con 15 millones de euros que permitirá a los negocios hosteleros afrontar inversiones necesarias para ahorrar energía, reducir costes y mejorar sus condiciones de competitividad", ha asegurado.

SOLICITUDES HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

La secretaria general del PSOE de Córdoba ha recordado que el plazo de presentación de solicitudes permanece abierto hasta el próximo 30 de septiembre de 2026.

Así las cosas, ha animado a los empresarios de la hostelería cordobesa a "no dejar pasar esta oportunidad y a tramitar sus solicitudes cuanto antes, porque las ayudas se conceden por orden de presentación de las solicitudes completas hasta que se agote el presupuesto", ha advertido Crespín.

La provincia de Córdoba cuenta con "cerca de 4.000 establecimientos hosteleros que pueden beneficiarse de esta iniciativa. Modernizar nuestros negocios, hacerlos más sostenibles y reducir sus costes es también fortalecer nuestra economía y garantizar el futuro de un sector imprescindible para nuestra tierra", ha concluido la socialista.