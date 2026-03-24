Crespín (PSOE) dice que "quedan 53 días para poner en pie a los cordobeses" y lograr un gobierno socialista en Andalucía

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en la sede provincial de su partido. - PSOE

CÓRDOBA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, tras el anuncio de la convocatoria electoral en Andalucía del próximo 17 de Mayo, ha destacado que "quedan 53 días para poner en pie a todos los cordobeses y cordobesas y reclamar en las urnas un gobierno socialista, con María Jesús Montero al frente, que les devuelva la confianza y la protección de los servicios públicos, en especial la sanidad, ésa que Juanma Moreno (PP) ha esquilmado y vendido a las clínicas privadas para hacer negocio con nuestra salud".

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín, quien ha parafraseado a la candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, al comentar que le "gusta el 17M, porque es el día en el que los andaluces llenaremos de votos progresistas las urnas", ha asegurado que "es una buena noticia el adelanto en un par de semanas de las elecciones, porque miles de familias andaluzas que tienen deudas pendientes con el desastre de sanidad pública que les deja Moreno no pueden esperar más".

De hecho, a juicio de la dirigente socialista, esas familias "están ansiosas por pasar de la denuncia a la acción", como han "hecho también en el PSOE de Córdoba, con la campaña de recogida de firmas en defensa de la sanidad pública", y "ahora les toca a los ciudadanos pasar de las protestas en las calles y en los centros de salud a poder votar y hablar en las urnas".

El anuncio electoral realizado por el presidente de la Junta y presidente del PP-A, Juanma Moreno, es para Crespín "consecuencia de cambio de tendencias en las encuestas y porque la crisis de la sanidad no aguanta un día más, como ponen de manifiesto los anuncios de futuros copagos en la sanidad andaluza, las nuevas revelaciones del escándalo del cribado de cáncer de mama que apuntan que el Gobierno andaluz era conocedor de los fallos y demoras, las insoportables listas de espera quirúrgicas y de especialidades o la persistente falta de pediatras, que en Córdoba afecta a 50 de los 77 municipios".

Por ello, Crespín cuestiona la "estabilidad y la falsa moderación" de las que presume Moreno, del que "todo son anuncios y fotos para luego hacer una gestión de brazos caídos y que todo siga igual, sin cambiar nada". Frente a ello, Crespín ha trasladado que "la propuesta socialista de María Jesús Montero es cambiar muchas cosas, comenzando por la sanidad, la vivienda y la educación, y transformar todos los servicios públicos".

En su opinión, con Montero tienen en el PSOE andaluz "una candidata con un nivel de conocimiento y aceptación extraordinario, con un resultado de gestión indiscutible, de tres décadas en defensa del servicio público, y tenemos un proyecto de izquierdas, andalucista y feminista, para recuperar la Andalucía que nos merecemos".

Rafi Crespín ha añadido de que el PSOE de Córdoba "lleva ya meses en campaña electoral permanente", por lo que están "preparados", ya que "nunca" han dejado de trabajar, y han "hecho bien los deberes", de modo que llegan "a esta cita electoral con el partido engrasado, unido y cohesionado, para volver a ganar la confianza y la mayoría social de la provincia de Córdoba" y, para ello, van "a darlo todo en estos 53 días que quedan para ir a votar, porque la gente" está "esperando" a los socialistas.