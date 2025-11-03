Crespín (PSOE) recaba firmas en Cabra (Córdoba) contra "los destrozos" del Gobierno andaluz del PP a la sanidad pública

Crespín (centro), entre Chacón y Morales, junto a otros cargos públicos y orgánicos de su partido, ante el Centro de Salud de Cabra. - PSOE

CABRA (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha recalado este lunes en Cabra (Córdoba) en su periplo por la provincia para recabar apoyos a la campaña de recogida de "firmas en defensa de la sanidad pública andaluza y contra los destrozos ocasionados en el sistema, tras los siete años de gobierno del PP" en la comunidad.

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín, que ha estado acompañada por el portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, y por los secretarios y secretarias generales del PSOE de la comarca, con el egabrense Jesús Chacón a la cabeza, ha pedido, a las puertas del Centro de Salud de Cabra, la participación activa de los usuarios de la sanidad pública andaluza en dicha campaña.

El objetivo, según ha explicado, es que, "con su rúbrica, soliciten el restablecimiento de todos los servicios públicos anteriores al desmantelamiento ocasionado por el Gobierno de Juanma Moreno, así como el refuerzo de la sanidad pública en personal, equipamientos e inversiones, y la mejora de todas las prestaciones sanitarias, hospitalarias y de Atención Primaria".

Crespín ha criticado que el Gobierno de Moreno "va a la deriva y se ha pasado de frenada tras la crisis sanitaria originada por los fallos y demoras del cribado del cáncer de mama", y ha reprochado que," a su falta de diligencia y humanidad, se suma que no escuchan a las víctimas, sino que intentan criminalizarlas y acusarlas de politización".

"Quien no cree en la sanidad pública, como el PP, termina deteriorándola y privatizándola. Prueba de ello es que los seguros privados han subido más de un 35% en Andalucía", según ha señalado la dirigente socialista, quien ha querido trasladar a los cordobeses "la ilusión, la esperanza y el compromiso para recuperar, de la mano de María Jesús Montero, todas las políticas públicas que se han visto deterioradas por la gestión del PP en la Junta de Andalucía".

En este sentido, ha comentado que el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 aprobado por el Gobierno andaluz del PP en materia de sanidad son "electoralistas y mera propaganda", ya que "los planes de choque anunciados por el Gobierno andaluz son humo, porque lo que no aparece reflejado en las cuentas, simplemente no existe".

La campaña de recogida de firmas señala que, "desde la investidura de Moreno en 2019 se ha intensificado un modelo de gestión que favorece la privatización de los servicios sanitarios, lo que ha devenido en un "adelgazamiento progresivo del sector público y un aumento del desvío de recursos a las clínicas privadas".

Ante ello, los socialistas proponen "cambios legislativos que limiten la colaboración con el sector privado y fortalezcan el sistema público", así como "implementar controles sociales sobre las decisiones administrativas en sanidad, mejorar la accesibilidad y el funcionamiento de los servicios sanitarios y regular el papel del sector privado en la atención sanitaria". Además, se busca "garantizar una atención sanitaria primaria y hospitalaria eficiente, con tiempos de espera reducidos para consultas y operaciones quirúrgicas".

Crespín ha lamentado el estado en el que se encuentra el sistema sanitario público andaluz, "a causa de las políticas privatizadoras de Moreno, que ha desviado más de 1.500 millones a clínicas privadas que se están investigando en los juzgados", por lo que ha llamado a los ciudadanos a "pelear con uñas y dientes por lo que nos pertenece a todos y a todas, y que nos hace iguales cuando una enfermedad entra en una casa o en una familia".

Por último, Crespín ha mandado un mensaje al alcalde de Cabra, el popular Fernando Priego, señalando que, "con su silencio, es cómplice del destrozo ocasionado por Moreno, que tiene a la sanidad pública herida de muerte", y ha reclamado "infraestructuras necesarias en la comarca", como el Centro de Salud de Iznájar.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cabra, Jesús Chacón, se ha referido el caso de una vecina de Nueva Carteya afectada por el programa del cribado del cáncer de mama, con quien se ha solidarizado "por la angustia que los fallos y demoras le están ocasionando".

El PSOE egabrense, además, ha presentado en el último Pleno municipal una moción en defensa de la sanidad pública y ha preguntado "cómo es posible que hace un par de años el Gobierno del PP dijera que era imposible contratar a más sanitarios porque las bolsas de empleo estaban vacías y ahora anuncian que van a contratar a centenares de profesionales para reforzar el sistema. O mentían antes o mienten ahora; posiblemente las dos veces", ha concluido.