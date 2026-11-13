Crespín (PSOE) reclama el "voto útil" el 29N para garantizar servicios públicos que "no dependan del bolsillo"

La secretaria general del PSOE de Córdoba y candidata socialista al Senado por la provincia en la lista 'Senado de Progreso', Rafi Crespín, en un encuentro con militantes y simpatizantes en este municipio junto al también candidato a las Cortes. - PSOE CÓRDOBA

POSADAS (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Córdoba y candidata socialista al Senado por la provincia en la lista 'Senado de Progreso', Rafi Crespín, ha reclamado este viernes en Posadas (Córdoba) el "voto útil" para su formación en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre con el objetivo de garantizar unos servicios públicos y derechos sociales que permitan que cuestiones como la sanidad, la educación, la dependencia o las pensiones "no dependan del bolsillo de cada persona".

Crespín ha participado en un encuentro con militantes y simpatizantes en este municipio junto al también candidato a las Cortes por el PSOE de Córdoba y alcalde de la localidad, Emilio Martínez, en el marco de la campaña electoral, que los socialistas cordobeses han iniciado con el compromiso de "recorrer cada rincón de la provincia" para explicar las políticas desarrolladas por los gobiernos socialistas y pedir a la ciudadanía que se movilice el próximo 29N.

En su intervención, la dirigente socialista ha reivindicado el inicio de una campaña en la que el partido pedirá "alto y claro" el respaldo de la población progresista. "Queremos que cuando vienen mal dadas, cuando no puede uno atender lo más necesario en nuestras vidas, podamos tener un partido en el Gobierno que sea el Partido Socialista", ha afirmado.

La dirigente socialista ha puesto como ejemplo el acceso a la educación y ha defendido que las familias puedan contar con becas y con institutos públicos para que sus hijos "puedan desarrollar su potencial", al tiempo que ha reclamado una sanidad pública que permita afrontar una enfermedad grave "sin tener que echar mano a la cartera" para poder ser atendido. "Queremos que se vote al Partido Socialista como voto útil para que nuestros pensionistas, nuestros mayores, no tengan miedo a que sus pensiones no van a ser las necesarias y las justas para atender un nivel de vida y una calidad digna, para ser autónomos y para estar tranquilos", ha añadido.

Crespín ha reivindicado asimismo el papel de las mujeres y ha llamado a convertir la campaña electoral en una campaña "de ilusión". "Las y los socialistas lo hacemos con alegría, lo hacemos con convencimiento", ha subrayado, frente a lo que ha definido como las "trampas del Partido Popular y de Vox", que, a su juicio, pretenden llevar al país "a la involución" y a un "panorama negro y oscuro".

Frente a ello, la candidata socialista al Senado ha defendido un proyecto político basado en "la luz, la tranquilidad y la prosperidad" y ha reivindicado una economía "al servicio de las personas", así como una sociedad "inclusiva y diversa" y "una ambición de país en positivo".

"Queremos que el 29 de noviembre Córdoba vote futuro, vote derechos, vote servicios públicos y vote igualdad. Queremos que nadie tenga que preguntarse cuánto dinero tiene en la cuenta cuando enferma, cuando necesita cuidados o cuando sus hijos quieren estudiar. Ese es el modelo que defendemos los socialistas y ese es el sentido del voto útil al PSOE", ha concluido Crespín.

Por su parte, Martínez ha señalado que el objetivo del PSOE es trasladar a cada municipio de Córdoba el mensaje de que "es posible" construir una sociedad en la que "ir al médico, que una trabajadora de la ayuda a domicilio atienda a una persona dependiente o que un hijo pueda estudiar una carrera" no dependa de la cuenta bancaria de cada familia. "Ese escenario está en riesgo", ha advertido, al tiempo que ha reprochado al PP sus declaraciones y decisiones tras afirmar que "la dependencia era insostenible", que "la sanidad no puede seguir a este ritmo" o al votar en contra de medidas sociales como la subida del salario mínimo interprofesional o de las pensiones.

El alcalde de Posadas ha defendido así la necesidad de que el 29N la ciudadanía se movilice y convierta su voto en "el sentimiento generalizado" de la sociedad, apostando por el PSOE como "la única fuerza política que va a permitir que para llegar a la meta todos partamos del mismo punto de salida".