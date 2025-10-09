Crespín (PSOE) ve "un buen avance para Córdoba" en el nuevo Plan Integrado de Energía y Clima 2023-2030

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha valorado este jueves, como "un buen avance para Córdoba, el compromiso del Gobierno de España con la provincia en el nuevo Plan Integrado de Energía y Clima 2023-2030, que conlleva una inversión aparejada de 13.600 millones, y que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acaba de presentar en audiencia pública".

A través de una nota, Crespín ha subrayado que se trata de una "apuesta por la cobertura energética de la provincia de Córdoba", atendiendo a "una reclamación" largamente planteada "por las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato", y que "redundará positivamente en el Norte de la provincia, por lo que supone ante el reto demográfico, fijando población al territorio, cubriendo las necesidades energéticas de las industrias actualmente asentadas y favoreciendo la implantación de nuevas empresas, lo que se traducirá en la creación de empleo".

Crespín ha indicado que "el proceso de audiencia pública llevará a enriquecer este plan en los próximos dos meses, con iniciativas que consoliden el refuerzo de estas infraestructuras y que permitan avanzar en el proceso de descarbonización y en la apuesta por las energías renovables".

"Después de mucho tiempo vemos cómo la planificación eléctrica estatal tiene en cuenta a Los Pedroches y al Valle del Guadiato, comarcas privilegiadas en materia ambiental, que tendremos que compatibilizar con un desarrollo social y económico respetuoso con el valor de la zona", según ha señalado la dirigente socialista, quien ha confiado en que "el grupo de trabajo entre el Ministerio y la Junta de Andalucía arme en esta fase de audiencia un proyecto energético que cumpla con los retos técnicos y ambientales".

Crespín ha resaltado el denominado "nudo de Lancha", que "otorga derechos de accesos a la red eléctrica para nuevas instalaciones de generación renovable y almacenamiento en la zona del valle de Guadiato", y que "supondrá una capacidad adjudicable de 409 Mega Watios, lo que afectará a once municipios cordobeses, significará una inversión de unos 500 millones de euros y creará medio millar de puestos de trabajo".

Por ultimo, ha defendido que "el aumento de la capacidad eléctrica de la red cordobesa da también respuesta a los ejes ferroviarios que atraviesan la provincia, dando mayor cobertura a las zonas rurales".

El documento, en fase de audiencia, "recoge el mallado en la línea Carmona-Villanueva del Rey-Guadame-Manzanares, que atraviesa por el sur de Córdoba capital hacia Marmolejo, y da luz verde al eje desde Extremadura (Maguilla) hasta Lancha, atravesando el Guadiato".