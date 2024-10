Crespín (PSOE) ve "infame" que en Córdoba "fallezca cada año el 25% de los mayores en lista de espera" de Dependencia

CÓRDOBA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha afirmado este martes, con motivo de la celebración del Día del Mayor, que "es completamente insostenible, cruel e infame que en la provincia fallezca cada año el 25% de los mayores que están en lista de espera para ser valorados en Dependencia u obtener la prestación".

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín, que ha tomado parte en una concentración de jubilados convocada en Córdoba por los sindicatos a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Crespín ha reclamado al Gobierno andaluz del PP que "haga una apuesta política real por la atención a la Dependencia".

A su juicio, "no puede ser que aquí en la provincia tengamos a más de 4.100 personas en lista de espera de la Dependencia para ser valoradas u obtener una prestación, ni que el tiempo medio que aguardan sea de año y medio, y mucho menos que 1.000 cordobeses murieran el pasado año esperando esta ayuda, una cifra que nos parece absolutamente desproporcionada".

Por ello, ha comentado que "no es recibo que el presidente de la Junta", el popular Juanma Moreno, "esté permanentemente hablando de problemas de financiación para no inyectar presupuesto a sus obligaciones, como la Dependencia, cuando hoy por hoy Andalucía tiene más recursos que nunca, y cuando permite que su partido, el PP, no apoye la senda de estabilidad y techo de gasto propuestos por el Gobierno de España, que supone la pérdida de 46 millones de euros para la provincia de Córdoba", mientras que el Ejecutivo central "ha incrementado un 193% los fondos destinados a la Dependencia en Andalucía desde 2018".

En este sentido, ha exigido a Moreno que "deje de tirar piedras contra el tejado de los propios cordobeses, en este caso de nuestros mayores, porque esos 46 millones menos de recursos para la provincia de Córdoba podrían haber servido, por ejemplo, para pagar dos años de ayuda a domicilio de todos los mayores y dependientes en toda la provincia".

Otra de las reclamaciones de Crespín a Moreno es la demanda del tercer sector para que la Junta suba un 10% el precio de las plazas concertadas en residencias, recordando, por otro lado, que Córdoba es la provincia andaluza que tiene una mayor proporción de mayores de 65 años, con más del 20% de la población, hasta sumar alrededor de 160.000 personas. Desde los años 70, el porcentaje de mayores de 65 años ha crecido de manera continuada en la provincia y se ha duplicado. Así, en 1975, cuando comenzó la serie estadística, era del 10%.

Crespín ha argumentado que "este cambio demográfico ha transformado significativamente el ámbito de los cuidados, y los gobiernos socialistas de España han legislado a favor de nuestros mayores, primero con una Ley de Dependencia que les da recursos, cuidados y dignidad en su etapa vital final, y segundo, actualizando como ningún otro gobierno las pensiones".

Además, según ha concluido, el Gobierno de Pedro Sánchez lo ha hecho "conforme al IPC, lo que se traduce en una media de 760 euros más este 2024 para los pensionistas cordobeses, una subida que se suma a los 1.200 euros de media que ingresaron en 2023 gracias al Gobierno de Pedro Sánchez y frente a lo que quería el PP de Feijóo, que era sólo subirles dos euros al mes".