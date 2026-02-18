Crespín traslada a Faecta el apoyo del PSOE de Córdoba a las comunidades energéticas

Crespín (3ª dcha.), en la reunión con Faecta. - PSOE

CÓRDOBA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha trasladado este miércoles a los responsables de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (Faecta) de Córdoba el apoyo de la dirección provincial de su partido al "impulso de las comunidades energéticas, para fomentar el autoconsumo, reducir el coste de la factura de la luz y luchar contra la pobreza energética, al tiempo que se apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética".

Para ello y según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha respaldado a Faecta en la labor de información, asesoramiento y ayuda, tanto a comunidades de vecinos, como a las propias administraciones locales y asociaciones, para "la constitución y puesta en marcha de comunidades energéticas que, además de generar energía renovable para el autoconsumo compartido a través de plantas de generación colectivas, también se pueden distribuir, gestionar y mantener la producción o incluso crear sus propias estaciones de recarga para vehículos eléctricos".

Para Crespín, el tejido cooperativista, asociativo y vecinal de la provincia de Córdoba "ha encontrado aquí un nicho de mercado para producir su propia energía renovable mediante paneles solares, turbinas eólicas o bioenergía, en paralelo a las directrices europeas, que estiman que gran parte del aumento de la producción de energías renovables será a nivel local y que las comunidades energéticas locales podrían representar el 17% de toda la producción de energía eólica y el 21% de la producción total de energía para 2030". Además, se espera que la mitad de los hogares europeos produzcan energía renovable para 2050.

A este respecto, Crespín ha resaltado que "la producción de energía limpia para autoconsumo contribuye en la lucha contra el cambio climático y en la mitigación de la pobreza energética, y genera un impacto social positivo en la comunidad", señalando la líder del PSOE cordobés que "hay una diferencia de renta entre un cordobés que viva en una buena zona de 14.000 euros brutos al año con otro que viva en zona vulnerable".

Así, ha trasladado que "el Gobierno de Pedro Sánchez viene apostando decididamente por impulsar estas comunidades energéticas con diferentes paquetes de ayudas e incentivos, integrados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que en el caso de la provincia de Córdoba se ha traducido en la creación de una veintena de comunidades energéticas en los últimos años distribuidas por el territorio".

La información y el asesoramiento, según ha señalado, "es fundamental para el impulso de estas comunidades en manos de personas físicas, pymes y entidades públicas que contribuyen decididamente a una menor contaminación", por lo que Crespín ha destacado la importancia que tiene "la asistencia, el apoyo y el acompañamiento que Faecta viene haciendo con las comunidades energéticas".

LEY DE ECONOMÍA SOCIAL

"Como Gobierno progresista en España estamos demostrando que cuando las políticas se ponen al servicio de las personas, los números salen y se reduce la brecha de la desigualdad", ha concluido Crespín, quien ha agregado que "estamos en el desarrollo de la Ley de Economía Social, que queremos que vaya de la mano del cooperativismo".

Por su parte, el presidente del Comité Territorial de Faecta de Trabajo, Consumo y Servicios, Francisco Molina, y Patro Wals, miembro y cooperativista de una empresa dedicada al cuidado de los mayores, han trasladado en la reunión mantenida los retos, objetivos y problemas del sector, tanto en educación, como en vivienda, energía o cuidados, entre otros, y "todo ello encaminado a hacer economía al servicio de las personas y no a la inversa".

Wals, con 40 años dedicado al cuidado geriátrico, ha incidido en que el cooperativismo es la mejor forma de prestar cuidado ciudadano "porque no somos especulativos y tenemos una sensibilidad distinta y necesaria", y ha valorado la creación de empleo estable, mayoritariamente femenino.