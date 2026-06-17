Crespo (PP) considera un "acuerdo histórico" la aprobación las Nuevas Técnicas Genómicas en la UE

Archivo - La eurodiputada del PP Carmen Crespo - Bernardo Claros - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y coordinadora nacional de Agricultura del PP, Carmen Crespo, ha valorado positivamente "el acuerdo histórico" aprobado este miércoles por el Pleno de Estrasburgo para sacar adelante, de forma mayoritaria, la nueva regulación de las Nuevas Técnicas Genómicas (NTG) en la Unión Europea.

En un comunicado, Crespo ha destacado que este acuerdo supone "un antes y un después para la agricultura y, de forma especial, para el campo español que será uno de los grandes beneficiados", ya que permitirá desarrollar nuevas variedades vegetales más resistentes a la sequía, las altas temperaturas, las plagas y las enfermedades, reduciendo al mismo tiempo el uso de fitosanitarios y el consumo de agua.

Según la coordinadora nacional de Agricultura del PP, las NGTS contribuirán a "reducir los costes de producción al agricultor", así como a "mejorar la eficiencia de sus explotaciones agrícolas, aumentar la rentabilidad y competitividad propia del sector agroalimentario".

Ha añadido que el acuerdo de Nuevas Técnicas Genómicas viene, además, a dar respuesta a una de las grandes demandas del campo español que, desde hace más de una década, venía reclamando a la Unión Europea un marco regulatorio para desarrollar y aplicar estas herramientas de innovación biotecnológica.

De otra parte, Crespo ha destacado que "la nueva regulación da seguridad jurídica al sector, al establecer por primera vez un marco jurídico específico para las NTG y diferencia entre las variedades equivalentes a las obtenidas de forma natural, sujetas a procedimientos simplificados, y aquellas con modificaciones más complejas, que seguirán bajo la normativa vigente sobre organismos modificados genéticamente".

Crespo ha subrayado que este acuerdo ha sido liderado y negociado por el Partido Popular Europeo, que ha desempeñado la ponencia del informe y ha sido "clave para lograr el acuerdo final" trílogos y su aprobación definitiva este miércoles en el Pleno, dando así "un paso decisivo para dotar a los agricultores españoles de herramientas de innovación biotecnológica que vienen a mejorar su competitividad y contribuir de forma determinante en la eficiencia y seguridad alimentaria de Europa".