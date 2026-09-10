Cruz Roja Córdoba organiza un taller abierto y una campaña provincial de primeros auxilios

Taller de primeros auxilios. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja conmemorará el Día Mundial de los Primeros Auxilios en Córdoba con dos iniciativas dirigidas a acercar conocimientos básicos de atención ante emergencias a la ciudadanía. Por un lado, la organización celebrará un taller abierto al público en su sede provincial y, por otro, pondrá en marcha una campaña que llevará la formación en primeros auxilios a más de una decena de municipios cordobeses durante los próximos meses.

Según ha informado la institución humanitaria en una nota, la primera de estas actividades tendrá este viernes, 11 de septiembre, de 18,00 a 20,00 horas, en la sede de Cruz Roja en la capital, ubicada en Cañada Real de Mestas, 2. El taller, de carácter gratuito y abierto a toda la población, permitirá a las personas participantes conocer técnicas básicas de primeros auxilios y adquirir herramientas para saber cómo actuar ante situaciones de emergencia que pueden producirse en la vida cotidiana.

La formación abordará cuestiones esenciales como la conducta PAS (Proteger, Alertar y Socorrer), la atención inicial ante accidentes domésticos, atragantamientos, heridas o quemaduras, así como pautas básicas para intervenir de forma adecuada mientras llegan los servicios de emergencia.

"Conocer unas nociones básicas de primeros auxilios puede ayudarnos a actuar con seguridad y eficacia cuando alguien necesita ayuda urgente. Nuestro objetivo es que cada vez más personas sepan cómo actuar durante esos primeros minutos que son tan importantes hasta la llegada de los servicios sanitarios", ha explicado María José Ruz, responsable provincial de Formación de Cruz Roja en Córdoba.

Junto a esta acción, la institución humanitaria iniciará una campaña de talleres de primeros auxilios que se extenderá hasta final de año y recorrerá diferentes localidades de la provincia. La previsión es desarrollar actividades formativas en más de una decena de municipios, acercando estos conocimientos a personas que habitualmente cuentan con menos oportunidades para acceder a este tipo de formación.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia que la organización viene impulsando para reforzar su presencia en los municipios de menor tamaño y contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las comunidades rurales. A través de esta línea de trabajo, Cruz Roja pretende acercar recursos, conocimientos y actividades de sensibilización a la población de toda la provincia, favoreciendo una mayor igualdad en el acceso a servicios y oportunidades formativas.

Los primeros auxilios constituyen una herramienta fundamental para aumentar la seguridad y la capacidad de respuesta de la ciudadanía ante situaciones de emergencia. Una actuación rápida y adecuada en los primeros minutos puede resultar decisiva para proteger la vida de una persona o reducir las consecuencias de una lesión hasta la llegada de asistencia sanitaria especializada.

Con motivo del Día Mundial de los Primeros Auxilios, Cruz Roja recuerda además que cualquier persona puede aprender estas técnicas básicas y convertirse en un primer eslabón de ayuda ante una emergencia. Por ello, la organización anima a la ciudadanía a participar en el taller previsto en Córdoba y a sumarse a las diferentes actividades que se celebrarán en distintos puntos de la provincia durante los próximos meses. Además, puede recibir más información sobre estos y otros cursos o talleres relacionados contactando con el centro de formación de Cruz Roja a través de los teléfonos 957 43 38 78 y 637 54 41 48 o del correo 'cordoba.formacion@cruzroja.es'.