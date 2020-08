Cs aplaude los sistemas de prevención y rastreo impulsados por la Junta y apela a la responsabilidad individual

SEVILLA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de la formación naranja y portavoz de la Comisión de Empleo, Mónica Moreno, ha aplaudido la gestión llevada a cabo por la Junta de Andalucía para controlar la pandemia, señalando que "los sistemas de prevención y los rastreos de casos están funcionando", al tiempo que ha destacado las medidas puestas en marcha "se han incrementado en las residencias, existen equipos de protección para los próximos ocho meses y se tiene la capacidad para realizar 100.000 test semanales".

En una nota, la parlamentaria andaluza ha advertido de que se debe seguir alerta, "para poder controlar los rebrotes y para que podamos volver al cole con las mayores medidas de seguridad, tanto para los profesores como para los alumnos".

Asimismo, Moreno ha afirmado que "Andalucía está trabajando bien, pero esto no es ninguna carrera, ni ninguna competición para ver quién lo hace mejor". En esta línea, la diputada de la formación naranja ha apelado a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, "si no ponemos de nuestra parte esto no servirá de nada".

Por último, Moreno ha incidido en que la situación es preocupante, "estamos viendo cómo se incrementan los casos de contagio", al mismo tiempo ha pedido al Gobierno de España que se ponga a trabajar, "pedimos al Gobierno central que escuche las demandas que hace Andalucía, que atienda nuestras necesidades para poder tener mayor nivel de control, y también pedimos que Sánchez termine sus vacaciones y vuelva a las reuniones de trabajo. Nos encontramos ante la mayor pandemia de este siglo y un presidente del Gobierno que sigue de vacaciones", ha zanjado.