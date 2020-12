Cs cierra una "fructífera" ronda de contactos con la oposición para perfilar las cuentas de Córdoba "frente a la crisis"

CÓRDOBA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Cs en el Ayuntamiento de Córdoba ha cerrado este miércoles la ronda de contactos con todos los grupos de la oposición --PSOE, IU, Vox y Podemos-- para abordar las líneas que marcarán los presupuestos del año 2021, unas cuentas que, según la formación naranja, "son fundamentales para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica que ha provocado la pandemia en la ciudad".

Después de que el lunes se reunieran con los responsables del PSOE, la portavoz de Cs y primera teniente de alcalde, Isabel Albás, y el teniente de alcalde de Infraestructuras, David Dorado, así como miembros de su equipo económico, se han reunido con los representantes de IU, Podemos y Vox, unos encuentros que "han sido muy fructíferos, porque han servido para poner cuestiones en común y para acercar posturas", ha indicado Albás en una nota.

La portavoz de Cs ha manifestado que la intención de su grupo era "conocer de primera mano cuáles son las prioridades y las peticiones de la oposición para poder conformar unos presupuestos con el mayor consenso posible y que respondan a las necesidades reales de la ciudad".

"En este momento tan difícil que vive Córdoba, los cordobeses se merecen que unamos voluntades y nos pongamos de acuerdo por el bien de la ciudad en su conjunto, sin criterios partidistas", ha asegurado.

En esa línea, Albás ha afirmado que todos los grupos de la oposición han hecho sus propuestas y ha aseverado que "van a ser estudiadas a la hora de confeccionar las cuentas municipales del próximo año". "Así lo vamos a defender desde Cs, porque entendemos firmemente que solo si arrimamos el hombro y acercamos posturas podremos salir de esta crisis lo antes posible", ha añadido la primera teniente de alcalde.

En este sentido, ha comentado que "se ha puesto sobre la mesa la necesidad de que estas cuentas vayan orientadas a la reactivación económica" y ha subrayado que "una de las líneas rojas son los servicios sociales".

"No podemos escatimar a la hora de ayudar a tantas y tantas familias que han perdido su empleo y que tienen serios problemas para subsistir a causa de esta pandemia", ha expuesto.

Albás ha agradecido a todos los grupos su "disposición al diálogo" y ha apuntado que "los encuentros se mantendrán de manera fluida, porque estamos convencidos de que juntos sumamos mucho más que separados". "Es una situación excepcional y con esa altura de miras hay que actuar", ha defendido.

EJES DE NEGOCIACIÓN

Mientras, desde Podemos han transmitido en una nota que a las 11,20 horas de esta jornada ha comenzado la reunión de negociación para "intentar llegar a un acuerdo de presupuestos entre Ciudadanos y Podemos". Los concejales de la formación morada han entregado una serie de propuestas recogidas en un documento de diez páginas que se basa en tres ejes de negociación: "mejoras de barrio" recogidas de los diez distritos de la capital, propuestas de ciudad y modificaciones de las bases de ejecución.

Según ha aclarado la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, "no es compatible llegar a acuerdos con Vox y con Podemos, al no compartir proyectos de ciudad", a lo que ha agregado que no pueden "apoyar unos presupuestos en su totalidad que avalen un proyecto que no atiende a las necesidades de la ciudad y el futuro de la mayoría social". "Lo más importante es el rescate ciudadano, económico y laboral, así como el rescate medioambiental de la ciudad", ha enfatizado.

Podemos considera "un bloqueo" a sus propuestas prioritarias: "la eliminación de privilegios políticos, la implantación de una renta garantizada municipal, la generación de empleo y la recuperación de lo público con mirada ecologista y feminista".

Así, han dicho que solamente han encontrado puntos de acuerdo en la propuesta formal que ha presentado Podemos para "la recuperación del servicio de mantenimiento de parques y jardines", algo que "requiere una apuesta presupuestaria ambiciosa, tal y como ya se aprobó por unanimidad en Pleno en julio de 2019".

También, esperan "llegar a consensos en diversos puntos importantes para mejorar la vida de los cordobeses" y en ese sentido se van a seguir sentando con el gobierno municipal. Pero han remarcado que "nunca" van a llegar a "un acuerdo generalizado y sustancial, pues el modelo con la ultraderecha es un proyecto continuista del actual que no casa con el modelo de ciudad de Podemos".

Al respecto, confían en que "Cs no esté realizando un paripé de cara a la galería, intentando resaltar su perfil propio para sacar cabeza del hundimiento que vive y que se refleja en las diferentes encuestas, como en la última del barómetro de la UCO". "La realidad es que son parte de un único proyecto junto al PP y a Vox", han indicado desde Podemos, que apuesta por "acuerdos puntuales", pero "no un apoyo a un presupuesto de derechas", de ahí que hayan manifestado que "Cs debe elegir entre Vox y Podemos".