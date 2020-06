Cs denuncia la "pérdida" de 112.000 euros para empleo en Santa Fe (Granada) por el "olvido" de una edil

SANTA FE (GRANADA), 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en Santa Fe, María Isabel Leyva, ha denunciado "la falta de compromiso y responsabilidad" del Ayuntamiento de este municipio del área metropolitana de Granada, gobernado por el PSOE, al "perder" 112.000 euros para la creación de empleo en el municipio a través del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) por un "olvido" de la concejal de Empleo, Inmaculada Navarro.

En una nota de prensa, Leyva ha subrayado que ha sido una moción de la formación naranja en el Consistorio santaferino la que ha sacado a la luz el "grave error" cometido por la Concejalía de Empleo. "Nuestra intención al presentar nuestra moción era sumar a los fondos del PFEA las partidas destinadas a festejos que, este año debido a la pandemia, no se han materializado; sin embargo, no sólo no hemos podido sumarlas, sino que hemos descubierto que nos hemos quedado sin los fondos estatales porque el PSOE los ha solicitado tres días fuera de plazo", ha detallado.

La edil de Cs en Santa Fe ha criticado duramente este hecho y ha lamentado la pérdida de los 52 puestos de empleo previstos en el municipio con cargo a estos fondos. "La propuesta era destinar este dinero a reforzar el programa de acompañamiento a personas en riesgo de exclusión social que, precisamente, tras esta crisis sanitaria necesitaban más ayuda que nunca", ha explicado Leyva, quien ha incidido en necesidad de la generación de trabajo en la localidad tras las duras consecuencias de la situación actual.

Por todo lo anterior, ha exigido al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Fe que depure responsabilidades "porque no podemos tolerar que en un municipio con una alta tasa de desempleo, se pierdan puestos de trabajo por un descuido o, directamente, por la falta de compromiso de sus concejales ya que estos fondos se piden anualmente, conocen los trámites y este año hacían mucha falta", ha concluido.