Cs destaca que Presupuesto para el 21 "destina más del 70% a políticas sociales, dan seguridad, confianza y estabilidad"

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, ha destacado este miércoles que el Presupuesto andaluz para el 2021 aprobado por el Consejo de Gobierno "destina más del 70 por ciento a las políticas sociales, dan seguridad, confianza y estabilidad a los andaluces".

En rueda de prensa, el dirigente de la formación naranja en el Parlamento ha señalado la importancia de los presupuestos de 2021 y ha recalcado que son unas cuentas "de reconstrucción, cruciales para salvar vidas y empleos", así como que "se pone a disposición de todos los andaluces 40.000 millones de euros".

En esta línea, Romero ha destacado que "más del 70% de los presupuestos van dirigidos a políticas sociales", al tiempo que ha explicado que la inversión en sanidad supera el 7% del PIB, y en educación el 5% del PIB, "se va a seguir prestando ayuda a los más vulnerables", ha apuntado. Asimismo, ha dicho que "no se entendería que la oposición no apoyara los presupuestos, no hay excusas por parte de la oposición para no aprobarlos". "Los andaluces no entenderían que miremos los intereses de partido y no los de los andaluces", ha apostillado.

El portavoz de Cs ha asegurado que se le ha tendido la mano a la oposición, "aceptaremos enmiendas, como ya hicimos con los anteriores, para que todos nos sintamos cómodos y representados". "Son los presupuestos de los andaluces, para salvar vidas, mantener empleos y resistir el impacto que está teniendo la pandemia en lo social", ha incidido.

Para finalizar, Romero ha lanzado un mensaje a la oposición y les ha pedido altura política, "a partir de ahora hagamos un trabajo responsable y útil, lancemos un mensaje de unidad, de responsabilidad y de construcción para que los andaluces tengan una herramienta potente para combatir el coronavirus". "Hay que compaginar la actividad económica con la salud de todos los andaluces", ha zanjado el portavoz de Cs.