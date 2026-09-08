CSIF avisa de que el número de fisioterapeutas en el sistema público andaluz sigue "muy alejado" del estándar europeo

Un fisioterapeuta trata a una paciente en el Hospital de Jaén. - JUNTA

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Sanidad de CSIF Andalucía ha avisado este martes, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Fisioterapia, de las "graves carencias" que, tanto a nivel hospitalario como en Atención Primaria, padece esta categoría en el sistema sanitario público andaluz. La central sindical aunque reconoce una mejora en lo que a la dotación de estos profesionales se refiere, recuerda que queda "mucho camino por hacer".

Actualmente, en el Servicio Andaluz de Salud trabajan algo más de 1.400 fisioterapeutas, según los datos del primer trimestre de 2026 del portal de transparencia del SAS recogidos por CSIF en una nota. Aunque la cifra ha mejorado algo con respecto al pasado año, Andalucía mantiene sólo 0,16 profesionales por cada 1000 habitantes, una cifra "muy alejada" de las ratios europeas y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, cifradas en uno por cada millar de habitantes.

"Para cumplir con los estándares europeos tendría que haber en Andalucía casi 9000 fisioterapeutas, cifra que, a día de hoy, resulta, por desgracia, inimaginable", ha lamentado el presidente del sector autonómico de Sanidad de CSIF, Victorino Girela. "Las plantillas han estado muchos años, prácticamente, sin aumentar su dotación, casi congeladas, y es por ello que estos leves aumentos no han servido para cubrir, ni de lejos, las necesidades reales de la población", ha criticado el dirigente sindical. Además, ha señalado que sólo a través de esa mejora de las ratios se podrá conseguir una cobertura que pueda ofrecer a la población promoción de la salud y prevención de patologías.

"La Fisioterapia sigue siendo una de las grandes carencias del sistema público, llevando a la ciudadanía, en muchas ocasiones, a recurrir al sistema privado o a, sencillamente, no poder acceder a estos servicios", ha subrayado Girela. "Es necesario además que los profesionales de la Fisioterapia en Atención Primaria puedan abordar problemas que hoy apenas pueden tratar, como el suelo pélvico o el envejecimiento activo, y eso solo sucederá con un aumento mucho mayor de las plantillas", ha añadido.

El sector de Sanidad de CSIF-A ha recordado también las carencias operativas que este colectivo sigue teniendo. Por una parte, el sistema público soporta serias carencias en cuanto a espacios destinados a la Fisioterapia. "Seguimos lejos del escenario ideal en el que cada centro de salud tenga su propia sala, y es por ello que, hoy, aquellos que disponen de la misma suelen tener que dar cobertura a la población de tres o cuatro centros de salud más, lo que obviamente repercute en un peor servicio", ha explicado Girela.

Además, ha añadido que "en el último año se han abierto algunas salas nuevas, pero al mismo tiempo otras se van quedando anticuadas en lo que a la actualización de sus materiales se refiere, por lo que se requiere una renovación urgente de la dotación de las mismas". Esto último es especialmente acuciante en las zonas rurales, por lo que desde CSIF "reclamamos un aumento de las unidades móviles que permitan, con unos mínimos servicios de calidad, acceder a toda la población a los servicios de Fisioterapia".

Igualmente, a nivel hospitalario, entiende que una mayor dotación de plantilla permitiría lograr una "actuación precoz" en el ingreso hospitalario y evitar la interrupción de tratamientos en pacientes ya ingresados. Para Girela, "es necesaria una presencia permanente de fisioterapeutas en los hospitales públicos, también durante los fines de semana, pues la patología no entiende de días festivos y es muy necesario que exista una dotación mínima que pueda atender a la ciudadanía en cualquier momento".

Por otro lado, el sindicato ha criticado que los profesionales de la Fisioterapia siguen sin estar incluidos como categoría propia en el sistema Diraya, al que siguen teniendo que acceder como si fueran profesionales de Enfermería para registrar su trabajo. Además, por dicho motivo, el programa no les permite gestionar situaciones específicas de los tratamientos de Fisioterapia, que en ocasiones requieren de varias sesiones. En la misma línea de reconocimiento profesional, CSIF ha exigido la creación de la figura del coordinador de Fisioterapia en Atención Primaria,