CSIF, CCOO y UGT "intensificarán" sus protestas tras una nueva reunión "fallida" de la mesa sobre atención primaria

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

CSIF, CCOO y UGT han señalado este jueves que convocarán más movilizaciones y de "mayor intensidad" tras una nueva reunión "fallida" de la Mesa Sectorial de Sanidad para solucionar los problemas que afectan a la atención primaria en la comunidad,

Así, consideran "un fracaso" este mesa sectorial que "ha finalizado igual que empezó o quizás peor", porque se han encontrado con la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la Orden que "materializa oficialmente la posibilidad de privatizar" las consultas de este nivel asistencial.

"El SAS ha presentado dos documentos que para nada aportan mejoras tangibles y que siguen incidiendo en hacer trabajar más tarde a nuestros médicos para revertir el tapón asistencial que padecen los centros de salud", aseveran los tres sindicatos a través de un comunicado tras finalizar la mesa sectorial, en la que también participan Satse y Sindicato Médico Andaluz (SMA).

"Las tres organizaciones pensamos que existe poca o ninguna intención de alcanzar un pacto y que más bien pretenden desmovilizar a profesionales y usuarios con promesas que no van a cumplir o con la amenaza directa de privatización", advierten.

Ante dicha situación, UGT, CCOO y CSIF se plantean la convocatoria de más movilizaciones y de "mayor intensidad" hasta conseguir revertir una situación que, lejos de mejorar, "cada vez está peor", toda vez que subrayan que "dialogar y consensuar parece que no están en el vocabulario de esta Consejería de Salud y no pararemos hasta que profesionales y usuarios tengan, y no que padezcan, un ambiente idóneo tanto laboral como asistencialmente hablando". .

De forma paralela a la mesa sectorial, las tres organizaciones sindicales han convocado nuevas movilizaciones en las ocho provincias, "secundada por centenares de profesionales y usuarios", según los convocantes, para exigir "una solución negociada a la grave situación" por la que pasa actualmente la atención primaria.

Se trata de la quinta jornada de concentraciones de los sindicatos ante la "pasividad" por parte de la Administración andaluza, que "aún no ha puesto medidas sobre la mesa para acabar con esta lamentable situación que impide prestar a la ciudadanía un servicio sanitario de calidad que se merece".

Las protestas de este jueves, bajo el lema 'Salvemos la atención primaria', se han realizado en el Centro de Salud Roquetas Sur de Roquetas de Mar (Almería), en el Centro de Salud de Arcos de la Frontera (Cádiz), en el Centro de Salud Fuensanta de Córdoba, en la Delegación de Salud y Consumo de Granada, en el Centro de Salud de Punta Umbría (Huelva), en el Centro de Salud Virgen de Linarejos de Linares (Jaén), en el Centro de Salud Alameda-Perchel de Málaga y en el Centro de Salud San Pablo de Sevilla.