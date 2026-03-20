CSIF celebra la futura puesta en marcha de una base terrestre del 061 en la zona norte de la provincia de Granada

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GRANADA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha valorado este viernes la futura puesta en marcha de una base terrestre del 061 en la zona norte de la provincia, en torno al hospital de Baza, para garantizar el traslado de los pacientes críticos entre los hospitales de Baza y Guadix y otros centros de referencia de la provincia y la capital.

La Dirección Gerencia ha trasladado esta medida a los sindicatos de la Junta de Personal de Atención Primaria del área de Gestión Sanitaria Nordeste, en la que se encuentra representado CSIF, tras las distintas demandas sindicales.

Según relatan desde CSIF, la Administración ha detallado que está previsto que dicha actuación "no se demore más allá de Semana Santa de este año" y quedará constituida por un efectivo de medicina, otro de enfermería y un técnico del 061 con una cobertura, en principio, desde las 20,00 horas hasta las 8,00 horas.

CSIF lo ha calificado como un "logro sindical" tras las denuncias realizadas a la administración sanitaria reclamando equipos especializados del 061 y la creación de una base terrestre permanente para garantizar el traslado de los pacientes críticos entre los hospitales de Baza y Guadix y otros centros de referencia de la provincia y la capital.

Hasta ahora estos traslados se asumen con frecuencia por un equipo de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), dejando sin cobertura durante horas a dichas comarcas para urgencias y emergencias sanitarias.

CSIF Sanidad Granada valora la medida, ya que permitirá que estos traslados se hagan exclusivamente con equipos especializados del 061, tal como contempla el Plan de Urgencias de Andalucía, por parte de personal cualificado y "sin comprometer la atención sanitaria de los usuarios de esta zona".