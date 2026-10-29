CSIF-A destaca la valía de los técnicos en emergencias sanitarias y pide acelerar la puesta en marcha de esta categoría

Archivo - Equipo de emergencias sanitarias en Andalucía. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha destacado este jueves la valía de los técnicos en emergencias sanitarias y el papel que este colectivo lleva a cabo en el día a día de la sanidad andaluza. Coincidiendo con el Día de los Técnicos en Emergencias Sanitarias, el sindicato ha señalado que estos profesionales son esenciales en la atención extrahospitalaria urgente y emergente, e intervienen en accidentes, tanto en domicilios como en la vía pública, traslados sanitarios, dispositivos preventivos, catástrofes y centros de coordinación.

"Se trata de un colectivo con una altísima profesionalidad y calidad en su desempeño y por ello su formación, responsabilidad y contacto directo con los pacientes deben traducirse en reconocimiento laboral y profesional, retribuciones adecuadas, plantillas suficientes y mejores condiciones laborales", ha expresado el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, en una nota de prensa.

En este contexto, el sindicato ha reclamado que se agilicen los trámites para que esta categoría vea finalmente la luz en la estructura del SAS. Aunque su creación fue aprobada tiempo atrás por la Mesa Sectorial, la puesta en marcha efectiva de la misma aún no se ha llevado a cabo por estar pendiente de trámites legislativos. "Hace falta mayor celeridad en el proceso para eliminar la incertidumbre que afecta a multitud de profesionales", ha apuntado Girela.

CSIF se ha mostrado "crítico" con la falta de reconocimiento de la Administración hacia unos profesionales que siguen sin ser realmente reconocidos por la ausencia efectiva de la categoría. "Pedimos que se finalice el proceso con la mayor rapidez posible y que se haga con las máximas garantías económicas y laborales", ha lamentado el responsable sindical.

CSIF está también "muy vigilante" con el proceso de integración del Centro de Emergencias Sanitarias del SAS para que esta se realice "sin pérdida alguna" en lo que a derechos laborales y retributivos se refiere. Finalmente, y en la línea de reconocimiento para los técnicos de Emergencias Sanitarias, CSIF exige el paso de esta categoría profesional al grupo C1 de retribuciones. Esta justa petición, reivindicación histórica del sindicato, debe llevarse a cabo en cumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 en su artículo 76.