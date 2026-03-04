CSIF-A muestra su preocupación por las consecuencias en la economía andaluza de la guerra comercial anunciada por Trump

Archivo - CSIF-A muestra su preocupación por las consecuencias que podría tener la guerra comercial anunciada por Trump sobre la economía andaluza. Imagen de archivo - CSIF - Archivo

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha mostrado su preocupación ante la situación derivada de la guerra comercial anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre los productos españoles "por las posibles consecuencias que podría tener sobre la economía andaluza teniendo en cuenta el papel fundamental que tienen las exportaciones".

En declaraciones a Europa Press, CSIF-A ha informado que son muchas empresas y familias andaluzas las que viven del comercio exterior. No obstante, para la Central Sindical hay una realidad clara y es que "este conflicto comercial no puede derivarse de una decisión que afectaría de manera específica a un país miembro de la Unión Europea como España".

En este sentido, CSIF ha abogado por el diálogo y ha confíado en que las administraciones defiendan los intereses de los andaluces y del conjunto de españoles.

En cuanto al personal civil en las bases de Rota y Morón, CSIF ha indicado que "por el momento se trabaja con absoluta normalidad". Concretamente, "realizan labores de mantenimiento, no participan en acciones militares y no es la primera vez que estos trabajadores afrontan un conflicto bélico en el que participa Estados Unidos, por ejemplo, la guerra de Irak".

Asimismo, en el caso de que este tema pudiese afectar al personal civil, --por el momento no es algo que se contemple-- "CSIF estará ahí para defender a los profesionales", ha concluido.

Cabe recordar que este pasado martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba que España es un "aliado terrible" y amenazaba con cortar todo el comercio con España, tras la negativa del Gobierno de España a dejar usar las bases de Rota y Morón para atacar a Irán. El mandatario estadounidense afirmaba que "España esta siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España".

En relación a estas declaraciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este miércoles que la posición de España en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es "No a la guerra" y asegura que no teme las "represalias" por mantener esta postura.

En una declaración institucional desde La Moncloa, Sánchez ha comparado este conflicto con la guerra de Irak iniciada en 2003 por Estados Unidos y ha alertado de las consecuencias negativas que trajo para la vida de los ciudadanos. "El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes", ha alertado.

Por último, Sánchez ha reiterado su rechazo al "terrible" régimen de los ayatolás en Irán y ha subrayado que "no se puede responder a una ilegalidad con otra" y por tanto llama al cese de las hostilidades y a una solución diplomática al conflicto.