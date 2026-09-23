CSIF-A plantea a Educación mejoras en la colocación de interinos y reclama más recursos para atender a la diversidad

CSIF Andalucía ha mantenido una reunión con el director general de Profesorado, Carlos Muñoz. - CSIF-A

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha planteado a la Consejería de Educación mejoras en el sistema de colocación del personal interino, así como medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de los centros educativos públicos.

La presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, ha mantenido esta semana una reunión con el director general de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Carlos Muñoz, en la que le trasladó cuatro cuestiones prioritarias: contar con un sistema de colocación de efectivos más moderno y eficaz, mejorar la convivencia y la protección del profesorado, reforzar la atención a la diversidad y avanzar en las condiciones laborales de los equipos directivos.

En cuanto al procedimiento de petición de destinos, CSIF plantea la apertura de una mesa de negociación específica para estudiar fórmulas que permitan al profesorado solicitar destino por comarcas, zonas educativas o distritos, frente a ámbitos territoriales actualmente mucho más amplios. El sindicato considera en una nota de prensa que "es posible compatibilizar la cobertura eficaz de las necesidades del sistema con una mayor capacidad de elección y mejores posibilidades de elección para los docentes".

"No estamos planteando dificultar la cobertura de plazas, sino que creemos que hay margen para buscar una fórmula que permita acercar los destinos al entorno personal y familiar de los docentes", ha explicado García. Otro de los asuntos centrales de la reunión fue la convivencia y la seguridad en los centros educativos, especialmente ante los recientes episodios registrados en un instituto de Coín (Málaga) y en otro de San Roque (Cádiz), con dos agresiones producidas en menos de una semana.

Para el sindicato, ambos episodios vuelven a evidencias una vez más "la necesidad de reforzar urgentemente la prevención, la protección y la respuesta frente a la violencia en los centros educativos. CSIF ha recordado que su último estudio sobre conflictividad refleja que el 71,5% del profesorado describe el clima de su centro como conflictivo o muy conflictivo; asimismo, el 82% considera que la autoridad docente ha empeorado, especialmente en Secundaria, y el 69,4% afirma no sentirse respaldado por la Administración.

Ante esta situación, la central sindical reclama más recursos humanos, principalmente profesionales de Orientación y especialistas vinculados a la convivencia, mecanismos efectivos en los procedimientos derivados de agresiones sufridas por el profesorado, la personación de la Administración en los procedimientos derivados de agresiones sufridas por el profesorado.

Asimismo, plantea que se endurezcan las consecuencias penales de estas conductas para que tengan un verdadero efecto disuasorio. "Necesitamos prevenir y proteger, pero también una respuesta suficientemente contundente ante quienes agreden a un docente, para que sepan que su conducta tiene consecuencias serias", ha subrayado García.

En materia de atención a la diversidad, CSIF ha puesto en valor los avances alcanzados mediante el Acuerdo de 16 de julio de 2025, que contempla un refuerzo específico de la Educación Especial con 520 nuevos cupos durante sus cuatro años de vigencia: no obstante, el sindicato ha alertado de que "las necesidades de los centros siguen creciendo y, por ello, hay que seguir incrementando los recursos para dar una respuesta adecuada al alumnado".

Al mismo tiempo, CSIF está detectando numerosas incidencias que afectan a profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), que de forma sobrevenida se ven obligados a prestar servicio en varios centros e incluso en localidades distintas de aquella en la que fueron destinados inicialmente. Esta situación puede desvirtuar uno de los objetivos expresamente recogidos en el acuerdo de 2025, como es reducir el número de centros que atiende cada profesional, avanzando hacia la no compartición de centros y evitando, en todo caso, que un especialista atienda a más de dos. Por ello, ha exigido revisar y revertir las asignaciones que se alejan de estos criterios, así como continuar reforzando las plantillas de PT, AL y Orientación.

Por último, CSIF ha planteado la necesidad de mejorar las condiciones de los equipos directivos, ante el incremento de responsabilidades que vienen asumiendo. El sindicato considera prioritario reforzar los recursos humanos y organizativos, reducir la carga burocrática y consolidar los complementos retributivos de todos sus integrantes, con el objetivo de facilitar una gestión más eficaz de los centros y mejorar las condiciones de quienes asumen estas responsabilidades.