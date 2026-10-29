CSIF traslada que serán 41 las especialidades que se convocarán en las oposiciones de Educación en Andalucía para 2027

Archivo - Imagen del centro de coordinación de las oposiciones docentes de Andalucía. - Esther Lobato - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF en Andalucía ha informado de las 41 especialidades de cuatro cuerpos --maestros, ESO, música y artes escénicas y maestros de taller de artes plásticas y diseño-- que se convocarán en 2027 en las oposiciones de Educación tras la relación facilitada en la Mesa Sectorial que se ha celebrado este jueves. Para el Cuerpo de Maestros "se parte de una previsión de 800 plazas, a las que se añadirán las correspondientes a las jubilaciones". Desde la Consejería de Educación apuntan que los datos de plazas y especialidades definitivas no serán oficiales "hasta que no se haga pública la convocatoria de oposiciones".

Según lo trasladado en la mesa, el próximo 2 de enero de 2027 se extraerán los datos informáticos de las jubilaciones y a partir de esa información "se podrán concretar las cifras y cerrar el decreto de oferta de empleo público", ha explicado la central sindical en su página web consultada por Europa Press. "La Administración ha señalado como objetivo dejar el menor número posible de plazas pendientes e intentar que las plazas recogidas en los decretos de oferta se destinen íntegramente, o casi en su totalidad, a las oposiciones", ha detallado CSIF. En el caso del cuerpo de maestros, habrá plazas para Educación Infantil, Inglés, Educación Física, Pedagogía terapéutica, Educación Primaria, Francés, Música y Audición y Lenguaje.

En el caso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), las especialidades para las que habrá plazas en la convocatoria de empleo público son: Filosofía, Latín, Matemáticas, Alemán, Procesos y productos en madera y muebles, Sistemas y aplicaciones informáticas, Griego, Lengua castellana y Literatura, Inglés, Procesos en la industria alimentaria y Sistemas electrónicos y automáticos.

Para los profesores de música y artes escénicas, las especialidades serán indumentaria, interpretación en el teatro de texto, arpa, fagor, viola, flamenco, literatura dramática estática e historia del arte, técnicas gráficas para la escena, clarinete, trompeta, viola da gamba, dicción y expresión oral y expresión corporal. Para el cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y diseño las especialidades trasladadas a la Mesa Sectorial son bordados y encajes, moldes y reproducciones, técnicas cerámicas, técnicas de patronaje y confección, fotografía y procesos de reproducción, talla de piedra y madera y técnicas de grabado y estampación.