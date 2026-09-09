CSIF y UGT instan a la Junta a cubrir las "necesidades" de los colegios andaluces y a cumplir los acuerdos firmados

Archivo - Imágenes de la vuelta al colegio, a 10 de septiembre de 2025 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado este miércoles sobre el estado de la educación pública andaluza al inicio del curso 2026/2027 que comienza "con más necesidades que recursos en las aulas", a pesar de los avances que se han implementado gracias al acuerdo firmado con los sindicatos. Así, CSIF pone el acento en el hecho de que los centros afrontan el nuevo curso con plantillas que "no están plenamente cubiertas, existe una creciente presión sobre los profesionales que atienden a la diversidad y el sistema educativo andaluz se sitúa a la cola según el informe PISA".

Una encuesta elaborada por CSIF, y recogida en una nota de prensa, el 76,3% de los centros ha abierto en septiembre con la plantilla incompleta y que el 80,4% de los docentes preguntados prevé "algún impacto" por el retraso en la incorporación de profesorado. "La Administración debe ser previsora y tener claro que el curso arrancó el 1 de septiembre y para esa fecha deben estar cubiertas todas las vacantes pendientes, en vez de esperar a la llegada del alumnado. No ser consciente de esto es ignorar la considerable carga organizativa que afrontan los docentes los primeros días", ha señalado la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García.

En este contexto, la Central Sindical ha criticado la última incidencia acontecida en Sipri, el Sistema de Provisión de Interinidades de la Consejería de Educación, este pasado martes. "La Administración se vio obligada a corregir la primera adjudicación "cuando muchos docentes ya se encontraban desplazándose o en sus destinos, con los consecuentes perjuicios personales y económicos al profesorado afectado y el retraso en su incorporación a los centros".

Por otro lado, el 81,3% del profesorado considera que las ratios son elevadas, excesivas o incluso superiores a la legal en algún caso. "Si bien es cierto que el Acuerdo firmado por CSIF en 2025 conlleva que este curso se baje la ratio a 22 alumnos por aula en los 3 años, y dicha bajada se irá implantando de manera progresiva en el resto de etapas, es necesario seguir avanzando en esta cuestión, pues es una realidad que dificulta directamente la atención al alumnado", ha subrayado García.

De igual modo, la dirigente sindical ha recordado que dicho acuerdo recoge mejoras sobre teletrabajo, días de asuntos propios en período lectivo, promoción del profesorado gracias al acceso a cátedra y desburocratización, "que sin duda son medidas beneficiosas, pero CSIF se mantendrá vigilante para que se implanten de manera efectiva y, al mismo tiempo, seguirá exigiendo más avances en las condiciones laborales del profesorado".

La atención a la diversidad es otro de los temas que preocupa a los docentes, pues el 72,7% considera insuficientes o claramente insuficientes los recursos humanos para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). "Coincidimos con las recientes declaraciones de la consejera de Educación en las que decía que la atención a la diversidad debe ser protagonista en esta legislatura, pero hay que pasar de los discursos a los hechos", ha manifestado García, quien ha incidido en que el alumnado con necesidades especiales ha crecido un 61,2% entre los cursos 2015/2016 y 2024/2025, mientras que los recursos sólo han aumentado un 20%.

En cuanto a infraestructuras, la encuesta realizada por el sindicato desvela que el 32,6% del profesorado afirma que las instalaciones presentan deficiencias importantes o graves. "Es importante pararnos a mirar también el estado de los centros. La Administración debe invertir más para que un servicio público esencial como es la educación se lleve a cabo en una condiciones dignas y seguras", ha afirmado García.

Por su parte, el sindicato UGT Andalucía se ha mostrado confiado este miércoles en que en este curso se "materialicen" los acuerdos alcanzados con la Junta de Andalucía; que se traduzcan en "mejoras reales para los centros, el alumnado y sus profesionales". Entre esas mejoras, la central sindical ha apuntado a la reducción de las ratios, al refuerzo de las plantillas y a la mejora de la atención a la diversidad.

En este sentido, ha abogado en una nota de prensa por una Atención Temprana "de calidad" para lo que es "imprescindible", a su juicio, "aumentar los recursos y profesionales de orientación, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, PTIS y otros perfiles especializados, adaptando las plantillas a las necesidades reales de los centros".

Asimismo, UGT exige que "las plantillas estén completas desde el inicio del curso" y que "las sustituciones se cubran con rapidez", ya que las bajas y vacantes sin cubrir generan sobrecarga y repercuten directamente en la atención al alumnado. Por otro lado, la reducción de la burocracia es un "objetivo prioritario".

Por último, ha considerado "necesaria" una financiación educativa "suficiente y estable" y "acelerar las inversiones para adaptar los centros a las nuevas condiciones climáticas, con mejoras en climatización y mantenimiento, evitando que los centros educativos tengan que afrontar cada curso problemas que deberían estar previstos y solucionados. Sobre Formación Profesional, UGT aboga por "una oferta adaptada a la demanda y acompañada de recursos suficientes". Del mismo modo, UGT pide "reforzar la orientación educativa y profesional, la formación permanente y la adaptación del sistema a los nuevos retos tecnológicos y sociales".