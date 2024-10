CSIF vaticina que el recurso de Andalucía al acuerdo salarial de Justicia "está abocado al fracaso"

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha vaticinado este lunes que "el recurso de la Junta al acuerdo salarial del Ministerio de Justicia está abocado al fracaso", al tiempo que ha pedido a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública "que centre sus esfuerzos en la negociación de mejoras salariales y retributivas para los funcionarios andaluces".

En una nota de prensa, CSIF ha hecho referencia a la solicitud de la Administración andaluza para declarar nulo el acuerdo que establece una subida salarial al personal de las comunidades sin las competencias de Justicia transferidas, al tiempo que ha recordado que "en Andalucía, donde sí hay un traspaso, es responsabilidad de la Junta dialogar y aprobar un incremento retributivo correspondiente al complemento específico para los 9.000 funcionarios de Justicia de Andalucía".

El presidente del sector de Justicia de CSIF Andalucía, Diego Díaz, ha declarado que "no descartamos que este recurso judicial sea la estrategia del consejero del ramo, José Antonio Nieto, a su falta de capacidad frente a la Consejería de Hacienda para defender una partida presupuestaria para la negociación", al tiempo que ha exigido al consejero que "deje de usar a los trabajadores de Justicia como arma arrojadiza en sus batallas políticas con el Gobierno central y tome ejemplo de otras comunidades, algunas gobernadas por su mismo partido político, que han priorizado el reconocimiento al esfuerzo y compromiso de los funcionarios de Justicia".

El dirigente sindical ha definido el recurso judicial de la Junta de Andalucía como "un argumento vacío y con escaso recorrido", tal y como demuestra el hecho, a su juicio, de que el consejero se haya quedado solo "a pesar de que manifestó públicamente que otras comunidades como Aragón y Valencia también recurrirían el acuerdo por vía judicial y, sin embargo, finalmente se han sentado a negociar".

En este sentido, Díaz ha subrayado que "la Junta de Andalucía sigue dilatando la negociación apoyada en la falta de unidad sindical de CCOO y STAJ", mientras que el mencionado acuerdo ha permitido impulsar incrementos retributivos en algunas comunidades como Madrid, Cataluña, La Rioja, Asturias y Canarias. "Nos preguntamos si la Administración andaluza también va a recurrir los acuerdos salariales de otras comunidades autónomas que comparten los mismos fundamentos que el acuerdo firmado con el Ministerio", ha añadido el dirigente sindical.

La central sindical ha apremiado al consejero Nieto a que "si tanto le preocupa la discriminación a los profesionales andaluces, cumpla de una vez su palabra, ya que se ha comprometido personalmente hasta en dos ocasiones con los sindicatos a negociar expresamente el complemento específico basado en las cargas de trabajo de Andalucía, desvinculándolo del conflicto nacional". Asimismo, Díaz ha manifestado que "es evidente el desconocimiento del consejero en materia de Justicia, ya que aún no tiene claro qué es el complemento general de puesto y qué es el complemento específico".

Ha añadido que "cada dos por tres le escuchamos afirmar que es el complemento general el que debe retribuir el despliegue del nuevo modelo de tribunales de Instancia (LOEO), cuando basta remontarse a los acuerdos de 2005 en los que la propia Consejería de Justicia establecía por primera vez el complemento específico provisional para el despliegue de la Nueva Oficina Judicial, que también era un modelo organizativo a nivel nacional sin que dicho acuerdo incrementara el complemento general. Ahora, con el despliegue del nuevo modelo organizativo, estamos ante una situación similar y, por tanto, afecta de la misma forma al complemento del que hablamos".

Díaz ha pedido al consejero de Justicia que "deje de manipular la realidad" al indicar que Andalucía, tras los acuerdos retributivos del resto de comunidades autónomas, estará en la media de los territorios en cuanto a retribuciones en el año 2025 y 2026, "pues, precisamente cuando se ejecuten esos acuerdos bianuales, Andalucía pasará de la tercera posición que ocupaba en 2018 con el Gobierno socialista y Rosa Aguilar al frente de la Consejería, a la penúltima posición con el Gobierno del Partido Popular y de la mano del actual consejero Nieto".

Por último, CSIF ha lamentado que el incumplimiento constante del consejero demuestra una falta total de compromiso y seriedad, no solo con las organizaciones sindicales, sino con los trabajadores a los que representamos. "Este comportamiento no es aislado, sino una constante en su forma de actuar, ya que Nieto no duda en faltar a la verdad en busca de titulares al tiempo que desprecia los principios fundamentales de confianza y respeto que deberían guiar cualquier negociación", ha manifestado Díaz, "por lo que si no hay una rectificación o no se acomete una negociación seria en los próximos días, endureceremos el conflicto sin descartar ninguna acción en defensa de los funcionarios de Justicia andaluces".