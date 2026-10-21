CTA participa en el MMH 2026 con tres proyectos europeos de innovación y economía circular

Imagen de la sexta edición del Mining and Minerals Hall (MMH) 2026. - CTA

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) está presente en la sexta edición del Mining and Minerals Hall (MMH) 2026 a través de tres proyectos europeos, Batmass, Irmhub y Weldify, centrados en diferentes ámbitos relacionados con la economía circular, el uso sostenible de las materias primas y la capacitación industrial.

Según ha informado la entidad en una nota, el encuentro tiene lugar del 20 al 22 de octubre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) y reúne a empresas, instituciones, profesionales y expertos para abordar los principales retos y oportunidades de la industria minera y de las materias primas estratégicas.

En este contexto, Batmass e Irmhub cuentan con presencia en la zona expositiva, mientras que Weldify forma parte del programa del evento para dar a conocer sus objetivos y principales avances. Tres proyectos europeos para avanzar hacia una industria más circular Batmass impulsa soluciones circulares a lo largo del ciclo de vida de las baterías, desde la segunda vida y el reciclaje hasta la recuperación de materias primas.

En MMH 2026, CTA ha presentado el proyecto junto con la S3 Advanced Materials for Batteries Partnership (S3 AMBP) en el stand de la Junta de Andalucía. Además, la entidad ha señalado que Batmass está presente en el Permanet 2026 Annual Event, con una sesión dedicada a la recuperación circular de materias primas críticas.

Por su parte, ha destacado que Irmhub promueve la cooperación interregional para favorecer la circularidad y el suministro sostenible de materias primas críticas, así como reforzar las capacidades de innovación e inversión de las regiones europeas.

En el marco de MMH 2026, el proyecto organiza el 22 de octubre un taller sobre financiación de la innovación en materias primas estratégicas, liderado por ICAMCyL Foundation, que reúne a expertos para abordar políticas, instrumentos de financiación y cooperación interregional que permitan acercar las soluciones innovadoras a su aplicación industrial.

Finalmente, Weldify trabaja en la formación de profesionales especializados en soldadura de metales circulares y reutilizados. En MMH 2026, CTA presenta los avances del proyecto y sus soluciones formativas, que incorporan tecnologías como realidad virtual y robótica para conectar la formación con las necesidades de la industria.

INNOVACIÓN EUROPEA PARA UNA INDUSTRIA MÁS SOSTENIBLE Y CIRCULAR

Para CTA, La presencia de BATMASS, IRMHUB y WELDIFY en MMH 2026 refleja distintas líneas de trabajo vinculadas a retos estratégicos para la industria europea: la circularidad de las baterías, el suministro y recuperación de materias primas críticas y la capacitación de profesionales para nuevos modelos de producción circular.

A través de estos proyectos, CTA contribuye a conectar el ecosistema andaluz de innovación con iniciativas europeas y a fomentar la colaboración entre empresas, centros de conocimiento y otros agentes de innovación.