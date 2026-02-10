Cuatro detenidos, dos de ellos menores, tras una agresión en un pase de droga al menudeo en Granada

Bellotas de hachís, en imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL-ARCHIVO

GRANADA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres agentes de la Policía Nacional fuera de servicio han detenido en el distrito Norte de Granada a dos varones, de 41 y 31 años, por la presunta comisión de delitos de robo con violencia e intimidación y contra la salud pública, tras una agresión a dos menores, de 17 y 16 años, para quedarse con una decena de bellotas de hachís y veinte euros en metálico. Estos también arrestados, les habrían estado vendiendo la droga en el momento de los hechos.

Así, y según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa este lunes, estos dos menores también han sido detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 10,00 horas en una calle de la zona norte. Fue en ese lugar donde dos menores entraron en un gimnasio en un estado muy nervioso y "solicitando ayuda, huyendo de manera precipitada del lugar instantes después".

Dos agentes de la Policía Nacional fuera de servicio, que se encontraban en el interior del gimnasio, salieron corriendo tras ellos para conocer qué es lo que les había sucedido. Estos dos menores habrían realatdo a los agentes que, "momentos antes, habían concertado una cita con dos varones para venderles una decena de bellotas de hachís".

Durante la cita, uno de los varones adultos habría golpeado en la cara al primero de los menores, mientras que el segundo adulto habría agredido al otro "golpeándole con una piedra en la espalda, a la vez que simulaba sacar un arma de fuego".

Los menores, intimidados de esta forma, les habrían entregado las diez bellotas de hachís y 20 euros. Los agredidos también habrían apuntado a que dichos varones "habían entrado en un supermercado cercano". Los dos policías fuera de servicio se dirigieron hacia el establecimiento con la intención de "localizar a los presuntos autores de estas agresiones", han detallado desde el cuerpo de seguridad estatal.

Una vez en el lugar, los policías, conjuntamente con otro agente fuera de servicio que allí se encontraba circunstancialmente, encontraron a los presuntos agresores. El adulto de menor edad entregó una bolsa con ocho bellotas de hachís y, durante la inspección de sus pertenencias, los agentes hallaron otras dos bellotas escondidas en un bolsillo del pantalón.

En total, las diez bellotas de hachís arrojaron un peso superior a los cien gramos. Por otra parte, al segundo de los detenidos adultos, se le encontró una piedra grande en un bolsillo de su chaqueta.

Los dos varones, de 31 y 41 años, ambos con antecedentes policiales, fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación y contra la salud pública, habiendo pasado ya a disposición de la autoridad judicial.