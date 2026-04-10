Sede de la Presidencia y Secciones Civiles tercera, cuarta y quinta de la Audiencia Provincial de Granada. - EUROPA PRESS

GRANADA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cuatro magistrados aspiran a presidir la Audiencia Provincial de Granada ante el vencimiento del mandato del actual presidente, José Luis López Fuentes, que accedió al cargo por primera vez en 2015 y no opta a la reelección.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho públicos los nombres de los cuatro aspirantes en la convocatoria, entre los que se encuentra Francisco Ontiveros Rodríguez, magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.

Otro de ellos es Mario Vicente Alonso Alonso, magistrado de la Sección Primera de Granada. En la terna figura también el magistrado y presidente de la Sección Primera de Almería, Juan Antonio Lozano, que a su vez también opta a presidir la Audiencia Provincial de Almería.

La otra aspirante es María José Rivas Velasco, magistrada de la Sección Primera de la Audiencia de Almería y la única mujer que opta a presidir la Audiencia granadina.

Así figura en la relación consultada por Europa Press y hecha pública por el órgano de gobierno de los jueces tras el acuerdo adoptado en Pleno el pasado 26 de febrero para un procedimiento que quedó formalizado con su publicación en BOE el pasado 10 de marzo.

El magistrado José Luis López Fuentes fue reelegido como presidente de la Audiencia Provincial de Granada --cargo que desempeña desde 2015-- el 28 de enero de 2021, cuando aspiró como único candidato al puesto.

Ingresó en la carrera judicial en 1986, con el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aguilar de la Frontera (Cádiz) como primer destino.

De 1989 a 1990 ocupó el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Málaga y desde ese último año hasta 1997 el Juzgado de Instrucción número 7 de la misma capital.

Fue juez decano de Málaga desde febrero de 1997 a mayo de 2005; fecha en la que se incorporó como magistrado a la Audiencia Provincial de Málaga.