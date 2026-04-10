La Junta resalta la importancia de la colaboración para potenciar el emprendimiento joven e innovador en Huelva

El director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Javier González. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Fomento del Emprendimiento y la Formación Continua de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Javier González, ha participado en la tarde de este jueves en la entrega de los Premios AJE Huelva 2026, que convoca cada año la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), donde ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración desde todos los ámbitos para potenciar el emprendimiento joven y fortalecer un ecosistema emprendedor favorable a la creación de empresas innovadoras, tecnológicas y basadas en el conocimiento.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en esta gala anual, AJE Huelva reconoce "el talento, la innovación y el esfuerzo" de jóvenes emprendedores onubenses menores de 41 años, contribuyendo así "a visibilizar y fortalecer el ecosistema empresarial de la provincia". Los ganadores optarán a representar a Huelva en los premios regionales que AJE Andalucía tiene previsto entregar el 2 de julio en Córdoba.

Así, el Premios AJE Huelva 2026 en la categoría de Iniciativa Emprendedora ha recaído en la Escuela Online de Guitarra David Calabrés. Este galardón reconoce la iniciativa, originalidad e innovación de un proyecto empresarial de un joven o grupo de jóvenes en la creación de una empresa. Por su parte, el premio a la Trayectoria Empresarial ha sido para Informaticasa, con el que se ha reconocido el esfuerzo, la consolidación de negocio y la trayectoria e implantación de esta empresa en el mercado. Además se han entregado dos accésits en ambas categorías a los proyectos Sabor de Origen: Sierra del Rey y Lito Cofrade, respectivamente.

Durante su intervención en este acto, celebrado en el Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, en el Campus de La Merced, Javier González ha felicitado a todos los proyectos que han concurrido a estos premios "por su talento, por su actitud y por marcar la diferencia" y a la Asociación de Jóvenes Empresarios por la continuidad de esta iniciativa, que demuestra que "apostar por el impulso del emprendimiento innovador es sinónimo de éxito".

Asimismo, ha resaltado la vocación emprendedora y el talento cualificado de la juventud andaluza, con la que "hay que colaborar" porque "sumar esfuerzos para ayudar a los más jóvenes es garantía de futuro". En este sentido, ha puesto en valor el papel de la Asociación de Jóvenes Empresarios, organización que se integra en los órganos de planificación del emprendimiento andaluz, que pone en valor proyectos empresariales innovadores, sostenibles y con potencial de crecimiento y que conecta a los jóvenes empresarios con el ecosistema, facilitando relaciones con instituciones, inversores y empresas del conocimiento.