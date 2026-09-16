Cuatro parlamentarios del PP-A toman posesión de sus escaños tras otras tantas renuncias derivadas de nombramientos

Los diputados del Parlamento andaluz guardan un minuto de silencio en el Pleno. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro nuevos diputados del PP-A han tomado posesión este miércoles, 16 de septiembre, de sus escaños en el Parlamento andaluz en sustitución de otros tantos representantes 'populares' que han renunciado a su condición de diputados al ser nombrados para otras responsabilidades fuera de la Cámara andaluza.

De esta manera, los cuatro nuevos diputados del Grupo Popular han acatado la Constitución y el Estatuto de Autonomía al inicio del primer Pleno del nuevo periodo de sesiones que ha comenzado este miércoles por la tarde, y para ello los cuatro han optado por la fórmula del juramento.

Previamente, el Pleno ha comenzado con un minuto de silencio que han guardado los diputados de pie desde sus escaños en recuerdo de la última víctima mortal de violencia de género en Andalucía en lo que va de año, y del que fuera delegado de Protección de Datos del Parlamento, Iñaki González-Pol, fallecido este verano.

Tras ello, y por indicación de la presidenta de la Cámara, el secretario primero de la Mesa del Parlamento, José Ramón Carmona, ha ido llamando uno a uno a los referidos cuatro diputados para que prestaran juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

En concreto, los cuatro parlamentarios que han asumido este miércoles sus escaños son María Nieves Ortiz López de Ahumada, por Córdoba; Juan Antonio Márquez Lancha, por Huelva; María José Carmona Moya, por Jaén, y Juan José Salvador Giménez por Almería.

María Nieves Ortiz accede al Parlamento tras la renuncia del que fuera presidente del Parlamento Jesús Aguirre, quien dejó el escaño que obtuvo por la provincia de Córdoba tras ser designado como senador en representación de la comunidad autónoma el pasado mes de julio.

Por su parte, Juan Antonio Márquez releva en el Parlamento a la ya exdiputada Berta Centeno, quien el pasado mes de julio fue nombrada como nueva delegada del Gobierno andaluz en la provincia de Huelva.

Otros dos nombramientos de delegados de la Junta han motivado los otros dos relevos en el Grupo Popular que se han completado este miércoles. Así, la renuncia de Erik Domínguez a su escaño por Jaén tras su designación como delegado del Gobierno andaluz en dicha provincia ha propiciado la entrada en el Parlamento de María José Carmona.

Y Juan José Salvador ha regresado como diputado del PP-A al Parlamento --ya contó con escaño en la anterior legislatura-- en virtud de la renuncia de su compañera de partido Julia Ibáñez, quien a su vez dejó su escaño por Almería tras el nombramiento de Francisco Góngora como delegado de la Junta en dicha provincia.

El entonces alcalde de El Ejido tuvo que renunciar a su condición de regidor para asumir ese cargo en la Junta, y la vacante en la Alcaldía ejidense la ha ocupado Julia Ibáñez, quien desde el pasado mes de julio es alcaldesa de dicho municipio, y que por ello ha dejado el Parlamento andaluz dejando un escaño libre que ha pasado a ocupar desde este miércoles Juan José Salvador.