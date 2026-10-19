Cuenca (PSOE) exige a Moreno que "se ponga de lado de las familias y sea sensible al drama de la vivienda"

El parlamentario andaluz del PSOE Paco Cuenca en una visita a Baza (Granada). - PSOE

BAZA (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)

El parlamentario andaluz del PSOE Paco Cuenca ha exigido este lunes al Gobierno andaluz que "se ponga de lado de las familias y sea sensible al drama de la vivienda" y ha censurado que pretenda recurrir los dos decretos del Gobierno de España, reclamando que "abandone la confrontación".

En Baza (Granada), Cuenca ha señalado que el "drama" de la vivienda también se extiende a este municipio y ha lamentado que "cuando se produce la coalición de los gobiernos del PP a nivel local y en la Junta de Andalucía el desprecio a los problemas de la ciudadanía es tremendo".

Tras apuntar que el precio medio de la vivienda, tanto en alquiler como en adquisición, ha subido por encima del 30 por ciento; el socialista ha denunciado la "gran insensibilidad" del PP, que "no ha hecho absolutamente nada desde el Gobierno andaluz".

Cuenca ha criticado que "lo que propicie sean viviendas que están por encima de los 250.000 euros" preguntándose "qué familia con sueldos medios puede así asumir o acceder a una vivienda".

"El colmo de la insensibilidad es que Moreno Bonilla anuncie que va a recurrir los dos decretos del Gobierno de España para proteger a familias vulnerables y a pequeños propietarios que durante toda su vida se lo han trabajado", ha apuntado para afearle además que "no señale aquellas zonas que están tensionadas ni proteja a aquellas viviendas con capacidad para ser turísticas".

Así, ha criticado que el presidente de la Junta "se haya puesto de lado de los promotores, esos grandes fondos de inversión que, en lugar de entender la vivienda como un derecho, la ven como un negocio".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Baza, Manuel Gavilán, ha destacado el trabajo realizado en este ámbito por los gobiernos socialistas en la localidad bastetana con el impulso a promociones de vivienda "de gran calidad, de nueva construcción o rehabilitación patrimonial y asequibles como la de la calle Pablo Sarasate o la del Palacio del Marqués de Cadimo".

"El gobierno local del PP en los últimos cuatro años lo único que ha hecho es entregar lo que nosotros gestionamos", ha dicho Gavilán para exigir al PP un plan de vivienda.