Cúllar (Granada) acondiciona el tramo encauzado de su río tras los daños de la dana de hace un año

La alcaldesa de Cúllar, Ana Belén Martínez, y el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CÚLLAR (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha visitado este martes las obras de emergencia ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en el río Cúllar, en la comarca de Baza, en el norte de la provincia granadina, donde se han reparado los daños ocasionados por la dana de entre finales de octubre y principios de noviembre de 2024, que afectó de manera significativa a distintos puntos del territorio provincial.

En la visita ha estado acompañado por la alcaldesa de Cúllar, Ana Belén Martínez, con quien ha comprobado el resultado de la intervención, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Granada en una nota de prensa tras la visita.

Los trabajos, que han supuesto una actuación prioritaria dentro del programa de emergencias de la CHG, se han centrado en el tramo encauzado junto a la población, de unos 2,5 kilómetros, donde las fuertes lluvias provocaron erosiones en los márgenes, caídas de muros y sedimentaciones que redujeron la capacidad de desagüe del cauce.

El subdelegado ha destacado que la intervención "ha permitido restablecer la funcionalidad del encauzamiento y garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas", especialmente en las zonas próximas a edificaciones y caminos de servidumbre "muy utilizados para el acceso a parcelas y tránsito de personas".

Las obras han incluido la retirada de sedimentos y restos vegetales, la reposición de muros dañados, la estabilización de márgenes y la limpieza del cauce, con el objetivo de recuperar su sección original y prevenir nuevos episodios de riesgo ante futuras avenidas.

El plazo total de ejecución de los trabajos se había fijado en diez meses, dentro del plan de actuaciones de emergencia que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir desarrolla en distintos municipios granadinos afectados por las lluvias torrenciales.

Según ha informado el subdelegado, ya están finalizadas las actuaciones en Cúllar y en el Arroyo Salado, que han superado los 2,6 millones de euros de inversión, y se encuentran muy avanzadas, casi finalizadas, las que se desarrollan en los ríos Guadix y Baza para la reparación de daños provocados por las fuertes lluvias, avenidas y acumulación de sedimentos. Todas ellas con un presupuesto global de 10,8 millones de euros.

JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD

Asimismo, el subdelegado y la alcaldesa de Cúllar han presidido este martes la constitución de la Junta Local de Seguridad del municipio, un órgano de cooperación entre administraciones destinado a mejorar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local.

Durante la reunión, celebrada en el Ayuntamiento de Cúllar, se han analizado las principales necesidades en materia de seguridad del municipio y se han establecido líneas de actuación conjunta para reforzar la prevención y la respuesta ante posibles incidencias, han detallado desde la Subdelegación.