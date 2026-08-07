Cúllar Vega (Granada) alcanza su máximo de plantilla en la Policía Local con siete agentes

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CÚLLAR VEGA (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada) ha alcanzado su máximo histórico en la plantilla de la Policía Local al alcanzar un total de siete efectivos tras incorporar a un nuevo agente.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de la localidad del área metropolitana de la capital en un comunicado, en el que señala que también se prevé que el cuerpo de seguridad llegue en breve a los ocho agentes.

Desde el Consistorio de este municipio de unos 8.000 habitantes se señala que la incorporación del séptimo agente por comisión de servicios, sumada a la llegada recientemente de otra agente más, ha permitido a Cúllar Vega alcanzar la cifra más alta de efectivos policiales de su historia.

"Este incremento permitirá mejorar la cobertura de bajas y vacaciones, consolidar los horarios ampliados durante la época estival y sábados noche, e impulsar el servicio de vigilancia pública con un aumento de patrullas en franjas horarias clave", apuntan.

El alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez Cabrera, ha dado la bienvenida al nuevo agente y ha valorado este hito para la seguridad municipal. "Alcanzar el máximo histórico de agentes en nuestra Policía Local es un motivo de enorme satisfacción y la muestra del compromiso firme de este equipo de gobierno con la tranquilidad y el bienestar de los culleros y culleras", ha destacado.

El regidor ha subrayado además que el crecimiento de la plantilla no se detendrá aquí, ya que "gracias a estas incorporaciones reforzamos de manera inmediata los turnos de verano y fines de semana, pero además ya estamos trabajando con la previsión de sumar un nuevo agente más en tan solo unos meses para seguir prestando un servicio cercano, ágil y eficaz a nuestra ciudadanía".

El regidor recuerda que, además, el Ayuntamiento ha colocado nuevas cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la localidad para mejorar la seguridad y el control policial del tráfico.