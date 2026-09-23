Cultura emite informe favorable sobre el proyecto de restauración integral del Tajo del Adarve de Priego de Córdoba

Archivo - Balcón del Adarve, en Priego de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, adscrita a la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba, y presidida por el delegado territorial, Eduardo Lucena, ha informado favorablemente el proyecto de restauración integral del Tajo del Adarve de Priego de Córdoba, una intervención destinada a garantizar la conservación, consolidación estructural y puesta en valor de este destacado conjunto defensivo medieval, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Según ha informado la Junta en una nota, las Murallas Medievales de Priego de Córdoba gozan de la máxima protección patrimonial, al estar consideradas BIC. Además, forman parte del Conjunto Histórico de Priego de Córdoba, también declarado BIC y salvaguardado por el Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Centro Histórico de la localidad.

La intervención autorizada afecta a la totalidad de los lienzos de muralla situados sobre el Tajo del Adarve, así como a los dos cenadores o antiguos torreones medievales integrados en el Balcón del Adarve. El ámbito de actuación comprende aproximadamente 320 metros lineales de muralla, con alturas que oscilan entre los 20 y los 30 metros, y una superficie total de más de 1.000 metros cuadrados.

La documentación técnica destaca el extraordinario valor histórico y patrimonial de esta alineación defensiva, que constituye un excepcional testimonio de la evolución urbana y militar de Priego de Córdoba. En sus paramentos se superponen estructuras de época islámica y cristiana, datadas entre los siglos VIII y XV, junto a importantes transformaciones realizadas durante la Edad Moderna, así como actuaciones contemporáneas, configurando un valioso documento material para comprender la evolución histórica de la ciudad.

El proyecto incluye una exhaustiva diagnosis del estado de conservación de la muralla, en la que se han identificado diversas patologías derivadas del paso del tiempo y de la exposición a los agentes atmosféricos. Entre ellas destacan grietas y fisuras en la fábrica, pérdidas de material pétreo, erosión de la piedra, degradación de los morteros de unión, presencia de vegetación invasora y elementos contemporáneos incompatibles con los materiales históricos.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

Para revertir esta situación, la actuación contempla trabajos previos de limpieza y acondicionamiento, retirada controlada de vegetación, instalación de sistemas de andamiaje especializados, desmontaje de elementos impropios, limpieza y saneado de paramentos, consolidación estructural de las fábricas, reposición selectiva de piezas de cantería, tratamientos de restauración y conservación, así como mejoras en los sistemas de evacuación de aguas pluviales y en las condiciones de seguridad de las barandillas existentes.

La intervención prevé además un seguimiento arqueológico permanente durante la ejecución de las obras, garantizando la adecuada documentación y preservación de los valores históricos del monumento. Además, los trabajos deberán ser ejecutados por profesionales especializados en conservación y restauración del patrimonio histórico.

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha condicionado su informe favorable al cumplimiento de diversas prescripciones técnicas orientadas a reforzar la protección del bien. Entre ellas figura la realización del correspondiente control arqueológico autorizado por la Delegación Territorial, la correcta diferenciación de los elementos restaurados respecto de los originales y la integración respetuosa de cualquier elemento informativo que se incorpore tras la finalización de la actuación.

La restauración integral del Tajo del Adarve permitirá preservar uno de los perfiles monumentales más reconocibles de Priego de Córdoba y uno de los elementos patrimoniales que mejor definen la relación histórica de la ciudad con su entorno paisajístico.

El conjunto está formado por el característico cortado geológico de travertino y su sistema defensivo murado, donde conviven estructuras medievales, modernas y contemporáneas, entre las que destacan los dos antiguos torreones medievales hoy acondicionados como miradores sobre el paisaje de la Subbética cordobesa.