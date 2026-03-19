Cultura impulsa la danza con nuevos ciclos, ayudas a la producción y propuestas formativas

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha presentado este jueves el plan de acciones para impulsar la danza en Andalucía, que se está implementando a lo largo de 2026.

La nueva estrategia "tiene como objetivos fortalecer y expandir el ecosistema profesional andaluz de la danza, promover su visibilidad e internacionalización y adaptar las políticas del Gobierno andaluz a las necesidades reales y demandas del sector", ha señalado Del Pozo en la presentación en Sevilla de las grandes líneas del plan, en la que ha estado acompañada por el secretario general de Innovación Cultural y Museos, José Ángel Vélez, según ha señalado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

Este plan de impulso a la danza se enmarca "dentro del compromiso con la creación andaluza, la investigación y la difusión de las artes en vivo de la Junta de Andalucía", según ha avanzado la consejera, quien ha abundado en que esta nueva línea de actuación, pilotada por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, "busca mejorar y activar nuevas medidas de apoyo a la creación, experimentación, producción, exhibición y proyección exterior del sector de la danza, aumentado su calidad y dotando de mayores oportunidades a sus profesionales".

Según ha avanzado Del Pozo, entre las principales novedades del plan se encuentra "la inclusión de una línea específica de ayudas a la producción de espectáculos de danza" que se enmarca en la próxima convocatoria de incentivos al sector de las artes escénicas; la "creación de un nuevo ciclo de danza en espacios patrimoniales"; la puesta en marcha de "una categoría propia para la danza en la Red Andaluza de Teatros Públicos" que aglutina a más de 70 municipios andaluces, y la "organización del programa 'Derivadas' de formación, creación y reflexión en torno a la danza, protagonizado por grandes coreógrafos e intérpretes".

"La cesión de espacios para las compañías, los programas de residencias artísticas, los apoyos para la asistencia a ferias y/o organización de festivales y certámenes especializados en danza completan un plan que pretende impulsar a uno de los sectores creativos más dinámicos de la cultura en Andalucía", ha concluido Del Pozo, quien ha destacado que la línea de incentivos a las artes escénicas impulsada por la Consejería de Cultura "ha incrementado presupuesto en un 78%, pasando de 1,4 Meuro de 2023 a los 2,5 Meuro que se invertirán en 2026".

Además, el plan se desarrollará principalmente en el Centro de Creación Coreográfica en Andalucía, con sede en Sevilla, que se consolida como un motor dinamizador de la danza en Andalucía, extendiendo su actividad a todas las provincias mediante programas descentralizados, colaboraciones con instituciones culturales y su presencia en festivales y espacios escénicos de referencia.

La estrategia de impulso a la danza articula una hoja de ruta basada en cinco ejes fundamentales: impulso a la creación coreográfica, apoyo a los profesionales, formación especializada, investigación artística y fomento de la cooperación cultural.

Entre estas principales novedades, este mes de marzo se ha dado inicio al programa 'Derivadas', una iniciativa centrada en la creación, la investigación y la gestión cultural, que cuenta con la participación de artistas nacionales e internacionales.

El programa incluye dos proyectos. Por un lado, 'Tormenta e incendio', centrado en la experimentación creativa y comisariado por la coreógrafa María M. Cabeza de Vaca.

En él participan Richard Mascherin, Miss Beige, Cris Blanco, Pablo Chaves, Guillermo Weickert y Oriol Pla, quienes trabajarán en parejas para explorar procesos creativos desde una perspectiva experimental.

Por otro lado, 'El archivo al corro', comisariado por Irene Cantero y Natalia Jiménez, que propone una reflexión sobre los procesos artísticos y su documentación.

El proyecto cuenta con la participación de diez artistas interesadas en analizar las prácticas creativas propias y ajenas. Federica Fratagnoli, Ana Buitrago, Charo Martín, Helena Martos, Ángela Muñoz, Verónica Morales, Javixu Montero, Helena Marant, Juan Luis Matilla, Lula Amir, Ángela López y Roberto Martínez son los participantes en esta edición, de la que se compartirán resultados con el público en sendas muestras que se celebrarán el próximo fin de semana.

Otra de las novedades es 'Sur Danza', ciclo de actuaciones en espacios singulares que contará con piezas cortas de danza, generadas muchas de ellas en las residencias artísticas.

El programa arrancará el próximo mes de abril en el Museo de Málaga, donde se darán cita el 19 de abril, con 'Perseidas' de Dos proposiciones Danza y Lucía Vázquez y continuará en el Centro de Andaluz de la Fotografía de Almería, así como en el Espacio Santa Lucía de Sevilla.

Por otra parte, para 2027 se incluirá dentro de la Red Andaluza de Teatros Públicos Danza_Ra, una programación específica de espectáculos coreográficos en los municipios adheridos a esta red que busca ampliar los públicos de las artes escénicas y extenderlas por toda Andalucía.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO

En esta línea, la formación ocupa "un lugar central" en esta estrategia, con una amplia programación de cursos, talleres, seminarios y laboratorios dirigidos a profesionales de la danza.

Durante 2025 se impartieron 18 laboratorios formativos, cifra que se mantendrá en 2026. Entre los profesionales participantes destacan La Intrusa (Virginia García y Damián Muñoz), Ángel Martínez / LaBotilar y Marcat Dance (Mario Bermúdez y Catherine Coury), quienes actualmente imparten distintos talleres especializados.

En este ámbito se enmarca también el ciclo 'Maneras de Hacer', desarrollado en colaboración con el Teatro Central de Sevilla y el Teatro Alhambra de Granada.

Su objetivo es acercar al público general a creadores relevantes del panorama escénico que presentan sus trabajos en espacios de la Junta de Andalucía, fomentando el diálogo y el enriquecimiento artístico.

En la edición actual participan, entre otros, Andrea Jiménez, Gabriela Carrizo (Peeping Tom), Pablo Remón, Kike Bustos (La Zaranda), María Velasco, Marina Otero y Alberto Cortés.

Asimismo, los foros de igualdad y creación promueven el debate en torno a la equidad en las artes escénicas.

En colaboración con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Centro de Creación Coreográfica en Andalucía organiza un encuentro de dos jornadas entre profesionales de las artes escénicas y de la música para compartir experiencias y reflexionar sobre la igualdad en el sector.

PROMOCIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN Y NUEVAS OPORTUNIDADES

La estrategia andaluza apuesta además por la proyección exterior de la danza, con la participación en ferias, festivales y mercados tanto nacionales como internacionales.

Iniciativas como la presencia en la Tanzmesse de Düsseldorf en 2024, en el Festival Internacional Danza Valencia, o los programas de intercambio con instituciones como la Universidad de Michigan prevista para este año, tienen el objetivo de reforzar la visibilidad del talento andaluz en el exterior.

En este sentido, para impulsar a su vez la presencia de la danza en la Feria de Artes Escénicas de Palma del Río, se organizará una misión inversa por la que una serie de programadores internacionales participarán en la próxima edición.

La danza, en conexión con el público Otro de los objetivos fundamentales del Centro de Creación Coreográfica en Andalucía es promover la exhibición y el acceso ciudadano a la danza a través de muestras, encuentros y ciclos de pensamiento.

En esta línea se viene trabajando con propuestas como las distintas ediciones de 'Happening' y del ciclo 'La Duda Metódica', que continuarán su programación este año.