El Cupón de la ONCE del 9 de noviembre celebra el 150 aniversario del nacimiento de Julio Romero de Torres

CÓRDOBA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONCE va a dedicar el sorteo de fin de semana del sábado 9 de noviembre al 150 aniversario del nacimiento del pintor cordobés Julio Romero de Torres. La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, y el director de la ONCE en Córdoba, Francisco Valderas, han presentado este jueves la imagen de este cupón en un acto en la sede del propio Museo, junto al director de los Museos Municipales de Córdoba, Enrique Ortega.

De este modo, cinco millones y medio de cupones llevarán como imagen principal el retrato de La Chiquita Piconera, obra cumbre del maestro cordobés, y la leyenda de 150 aniversario del nacimiento de Julio Romero de Torres junto a la imagen corporativa del Ayuntamiento.

En una nota, la delegada de Cultura ha indicado que "el hecho de que la imagen de uno de los cuadros más emblemáticos de nuestro pintor más universal se recoja en un cupón de la ONCE es una oportunidad magnífica para dar a conocer la obra del artista y hacerla llegar al gran público".

Albás ha apuntado que "ese está siendo nuestro objetivo con todas las actividades que estamos desarrollando para celebrar el 150 aniversario del nacimiento del autor, impulsar su figura y su legado", a la vez que ha comentado que esta efemérides "sirve para reivindicar su obra, lejos de la imagen llena de chiclés y folclore que suele rodear su pintura".

"Ahora estamos asistiendo a un relato en el que estamos conociendo a un Julio Romero de Torres avanzado a su tiempo, moderno y entroncado con los grandes artistas de la época y con la pintura de vanguardia", ha aseverado.

Por su lado, Francisco Valderas ha manifestado que quieren "proyectar con orgullo a toda España el legado de quien sigue siendo un referente principal del patrimonio cultural andaluz".

En este sentido, el director de la ONCE en Córdoba ha asegurado que "el tesoro que encierra el Museo Julio Romero de Torres y el valor de su obra exigen un compromiso activo por parte de todos, de las administraciones por su puesto, pero de la sociedad cordobesa en su conjunto".

"Por eso es importante contribuir a la divulgación de su conocimiento y más aún hacerlo a través de un instrumento de transformación social tan importante como es el cupón de la ONCE", ha añadido Valderas.

