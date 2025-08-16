Declarado un incendio en Padúl (Granada) que provoca el cierre del carril derecho de la A-44 hacia Jaén

PADÚL (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja contra un fuego declarado este sábado en el municipio granadino de Padúl, que ha provocado el cierre del carril derecho de la carretera A-44.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego se ha declarado sobre las 16,11 horas. Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha comunicado que el carril derecho de la A-44, desde el kilómetro 150.3 al 149.8 en sentido decreciente de la kilometración hacia Jaén, permanece cerrado por presencia de humo a consecuencia del incendio.

Hasta el lugar se han desplazado en un primer momento un helicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra, un camión autobomba, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente.