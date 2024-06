El Defensor del Pueblo Andaluz valora "el cumplimiento" de Córdoba con las exhumaciones conforme a la Ley de Memoria

CÓRDOBA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha valorado este jueves "el cumplimiento" de Córdoba capital en cuanto a las exhumaciones de cuerpos de las fosas de los cementerios de San Rafael y la Salud, conforme a la Ley de Memoria Histórica y Democrática, tras el convenio con 1,6 millones de euros entre las cuatro administraciones: central, regional, provincial y local, al tiempo que el alcalde, José María Bellido, ha destacado los ritmos en los trabajos, con 220 cuerpos exhumados, de los que se estima que unos 70 son víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

En declaraciones a los periodistas, el Defensor del Pueblo ha expresado que "hay que cerrar heridas" y que "la mejor frase es justicia, verdad y no repetición", algo que "no cuesta nada", de manera que ha dicho que está "contento" por que el convenio de las cuatro administraciones "se cumple", admitiendo que "ahora la memoria democrática está un poco con gripe", de forma que cree que "ya no vale a ninguno cambiarla por nada", indicado que "Baleares está detrás", ante la derogación de la Ley de Memoria Democrática.

Asimismo, ha aplaudido la apertura de la oficina de atención a víctimas en la capital cordobesa, que han visitado, y que se destinen 1,6 millones al convenio, al tiempo que ha dicho que no tiene reparos con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre esta ley y ha defendido "la cultura de paz, porque todos necesitamos que baje esta crispación", señalando que "la política es el arte de consensuar y hace falta dialogar y consensuar". "Los jóvenes es bueno que sepan que esto no hay que repetirlo y que tienen que vivir en otro tipo de cultura", ha transmitido.

Igualmente, Maeztu ha explicado que "era una visita obligada al Ayuntamiento para perfeccionar" la labor ante las quejas, precisando que en la Oficina se tramitan al año unas mil quejas procedentes de la provincia, que "está bien con su peso poblacional", y ha comentado que destaca el tema de la ayuda a la Dependencia, ante lo que ha pedido "no asumir como normal lo inaceptable". También, ha subrayado el trabajo de visita a las comarcas de la región, reuniéndose con todos los alcaldes de la zona, colectivos sociales del Tercer Sector y los servicios sociales comunitarios, y celebrando distintas jornadas.

MUESTRAS DE ADN

Mientras, el regidor ha comentado que la agenda se ha centrado en la Ley de Memoria Democrática, "que ha sido objeto en muchas ocasiones de actuaciones por parte del Defensor del Pueblo Andaluz", apuntando que "desde el año 2021 se adjudicaron" los trabajos para las exhumaciones, "después de un proceso que se inició en 2017 con el anterior gobierno local, que hizo un primer trabajo de investigación y posteriormente el convenio entre todas las administraciones para poner en marcha esas exhumaciones".

Al hilo, ha indicado que "este mes se va a organizar la primera jornada de toma de muestras de ADN de forma ininterrumpida durante un día completo en familiares, para ver si se pueden cotejar con los restos ya identificados", por lo que "se dará otro paso más adelante en el proceso de reparación y justicia que se lleva a cabo con cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, acompañados de algunas de las asociaciones que participan, como 'Dejadnos Llorar'", con "una interlocución muy buena", ha afirmado.

Además, Bellido ha elogiado el trabajo de la Oficina del Defensor en cuanto a las quejas y expedientes que tramita, destacando que "el Consistorio tiene un volumen de relaciones importante cada año", a la vez que ha aseverado que "las relaciones han mejorado mucho en los últimos años, porque se estableció una coordinación directa por parte de la asesoría jurídica, para que toda la documentación, las quejas y los expedientes que vienen desde el Defensor del Pueblo Andaluz se tramiten coordinadamente por asesoría jurídica para responder en tiempo y que esos expedientes no se pierdan".