La Defensoría de la Infancia y Adolescencia convoca el XIX Premio 'Así veo mis derechos' en centros educativos andaluces

Un grupo de alumnos en imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha convocado la XIX edición del Premio 'Así veo mis derechos', una iniciativa dirigida al alumnado de los centros educativos andaluces con el objetivo de fomentar el conocimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia y favorecer que niños y adolescentes expresen cómo los perciben y viven. El plazo de inscripción y presentación de trabajos estará abierto desde el 28 de septiembre hasta el 18 de noviembre, ambos inclusive.

Según ha señalado la entidad en una nota de prensa, más de 3.500 centros educativos de Andalucía pueden participar en esta edición, siendo Sevilla la provincia con mayor concentración de centros (21%), seguida de Málaga (17%), Cádiz (15%), Granada (12%), Córdoba (10%), Almería y Jaén (9% cada una), y Huelva (7%). El certamen está abierto a los centros sostenidos con fondos públicos o privados que impartan Educación Primaria y/o Educación Secundaria, así como a los centros específicos de Educación Especial. Las candidaturas deberán ser presentadas por las direcciones de los centros.

Con esta iniciativa, la Defensoría invita un año más a los niños y adolescentes de Andalucía a reflexionar sobre sus propios derechos y trasladar su mirada sobre aquellos asuntos que les afectan y preocupan.

El Premio busca promover valores como la igualdad, la solidaridad, la convivencia y el respeto a los demás y contribuir a que la infancia y la adolescencia dispongan de herramientas para conocer, ejercer y defender sus derechos. Estos objetivos se enmarcan en los principios recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

En esta línea, el concurso se estructura en tres categorías. El alumnado de 1º a 3º de Primaria y el de 4º a 6º de Primaria podrá presentar, de manera individual, un dibujo en el que exprese su visión sobre uno o varios de los derechos de la infancia. En Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado participará en grupo mediante la realización de un vídeo de un minuto de duración. El alumnado escolarizado en centros específicos de Educación Especial o en aulas específicas de centros ordinarios podrá optar libremente por cualquiera de las modalidades.

En cada una de las dos categorías de dibujo, el alumno ganador recibirá un iPad con conexión wifi, mientras que su centro educativo obtendrá 1.000 euros en material escolar.

En la modalidad de vídeo, el alumnado ganador dispondrá de 1.300 euros para la realización de una actividad escolar o similar, y el centro recibirá igualmente 1.000 euros en material escolar. Además, la Defensoría podrá conceder un accésit de hasta 300 euros en cada modalidad y grupo.

Cada centro podrá presentar un máximo de tres trabajos por cada uno de los dos grupos de Primaria -seis en total- y tres trabajos de Secundaria, previa selección entre los realizados por su alumnado. Los proyectos deberán remitirse a través de la página oficial del concurso, siguiendo las indicaciones recogidas en las bases.

Los trabajos presentados serán publicados posteriormente en la web de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia. El jurado emitirá su fallo el 4 de diciembre. En él participarán, entre otros miembros, representantes de las administraciones competentes en infancia y educación, dos integrantes del Consejo de Participación de Menores e-Foro, una persona representante de una organización dedicada a la infancia y adolescencia y una profesional del ámbito de las artes y las ciencias.

La convocatoria cuenta con la colaboración de Unicef y Save the Children y se integra en las actuaciones que desarrolla la Defensoría de la Infancia y Adolescencia para divulgar y promover los derechos de las personas menores de edad en Andalucía.