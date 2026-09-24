El delegado del Gobierno recibe al nuevo jefe regional de Operaciones de la Jefatura Superior de la Policía Nacional

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, con el nuevo jefe regional de Operaciones de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, Francisco Javier Vidal y Delgado-Roig. - DELEGACION DEL GOBIERNO

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha recibido este jueves al nuevo jefe regional de Operaciones de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, Francisco Javier Vidal y Delgado-Roig, tras su reciente nombramiento. Durante el encuentro, al que también ha asistido el jefe superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, Jesús María García, Pedro Fernández ha trasladado al nuevo jefe regional de Operaciones "su plena disposición y colaboración", al tiempo que le ha deseado "el mayor de los aciertos al frente del departamento", que se ha mostrado convencido que "vendrán a sumarse al buen hacer que acumula en su currículum personal y profesional".

Francisco Javier Vidal y Delgado-Roig es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, en Derecho por la UNED y en Ciencias Policiales por la Universidad de Salamanca y la Dirección General de la Policía, según la información de la Delegación en una nota. Además, ha cursado el European Joint Master in Strategic Border Management, desarrollado en el marco de Frontex con participación de distintas instituciones universitarias europeas, y es Experto Universitario en Crimen Organizado Transnacional y Seguridad por la UNED y el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.

Comisario Principal de la Policía Nacional, cuenta con una dilatada trayectoria profesional vinculada al mando policial, la seguridad ciudadana, la planificación operativa y la cooperación internacional. A la jefatura regional de Operaciones llega tras haber ejercido como jefe provincial de Cádiz y, anteriormente, como jefe provincial de Operaciones en esa misma provincia.

A lo largo de su carrera ha ocupado numerosos puestos de responsabilidad tanto en España como en misiones internacionales. En Bruselas ha trabajado como Experto Nacional Destacado en la estructura de planificación y conducción civil de la Unión Europea, donde estuvo vinculado, entre otras responsabilidades, a EUJUST LEX-Iraq y a la coordinación de la ayuda militar y policial a Haití.

Previamente ejerció como jefe de Operaciones de la misión de la Unión Europea de asistencia a la frontera entre Gaza y Egipto, EU BAM-Rafah. Más recientemente, desarrolló su actividad en Dakar como jefe adjunto de NET COP, proyecto de la Unión Europea para la lucha contra la inmigración ilegal en siete países de África noroccidental.

A esta trayectoria se suma una amplia actividad docente y divulgativa como ponente en cursos de la Policía Nacional, la Escuela Europea de Policía CEPOL, universidades y otras organizaciones nacionales e internacionales. Su carrera ha sido reconocida igualmente con numerosas distinciones, entre ellas dos Cruces al Mérito Policial con distintivo rojo, la Cruz de la Orden de Isabel la Católica y las Cruces al Mérito Militar y Aeronáutico con distintivo blanco, además de condecoraciones correspondientes a las misiones europeas Eubam-Rafah y Eujustlex-Iraq.