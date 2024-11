Delegado del Gobierno ve una "vergüenza" que la violencia machista campe en la sociedad: "Hay que eliminarla"

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha manifestado este lunes que es una "vergüenza" que la violencia machista campe en la sociedad y ha querido dejar claro el "compromiso" de la mayoría de la ciudadanía, de las administraciones públicas y de los poderes públicos para eliminar esta lacra y el machismo.

Fernández ha presidido en Sevilla el acto institucional con motivo de Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ha comenzado su intervención afirmando que es un día triste puesto que el sábado fue asesinada por su pareja María Celeste en la localidad sevillana de Estepa.

"Su asesino se suicidó tras arrebatarle la vida, y ha dejado a dos hijos huérfanos, a una familia completamente destrozada y un dolor insoportable en sus familiares y amigos que les acompañará durante toda la vida", ha indicado el delegado, que ha recordando, mencionado sus nombres, a las otras nueve mujeres que han sido asesinadas en Andalucía durante 2024.

"Son unos hechos terribles y de una enorme injusticia que no podemos ni debemos permitir; en nuestra sociedad no tienen cabida quienes se creen que pueden disponer de la vida de otra persona, que pueden privarle de su libertad, de su capacidad para decidir, y que pueden terminar con la vida de su pareja o expareja como si fuera un objeto o algo de su propiedad", ha añadido.

Para Fernández, en este momento hay que decir "alto y claro, sin ambigüedades, no más asesinatos machistas y no más violencia de género: Maltratadores no os queremos entre nosotros y nosotras".

Ha expuesto que la violencia machista se expresa de distintas formas, todas ellas "devastadoras": "En los golpes y agresiones físicas que muchas mujeres sufren a manos de sus parejas o exparejas; en el control psicológico que mina su autoestima y las encierra en un círculo de miedo y dependencia; en la violencia sexual que busca deshumanizarlas y arrebatarles su dignidad; en la explotación económica que las somete a trabajos pecarios y mal remunerados; en la prostitución y en la trata, que son formas de violencia y esclavitud contemporáneas, y en el asesinato de mujeres, su manifestación más extrema".

Ha manifestado que la igualdad entre mujeres y hombres está consagrada en el artículo 14 de la Constitución española, que obliga a las administraciones públicas y poderes públicos "a remover todos los obstáculos que dificulten o impidan el ejercicio libre y pleno de los derechos, en este caso, la igualdad y la libertad".

En cumplimiento precisamente de esos mandatos constitucionales, según el delegado del Gobierno, la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, "supuso un avance importante", del que se cumplen ahora también 20 años. Aunque se ha "avanzado mucho en materia de protección y prevención", según ha indicado, como comprobamos a diario, "aún queda un largo camino por recorrer".

Por ello, según ha expuesto, es "imprescindible la acción conjunta de gobiernos, instituciones y sociedad civil en la lucha contra la violencia de género, unidad que se debe extender a las palabras y a los discursos, porque las palabras son el vehículo para materializar el pensamiento y transmitir los hechos".

Ha advertido de que si estos hechos no los calificamos adecuadamente, "los estamos enmascarando", al tiempo que ha denunciado que, desde hace años, "los negacionistas de la violencia de género se aferran a argumentos espúrios y tergiversaciones para minimizar, justificar y desmentir la existencia de una violencia que se ha cobrado la vida de 41 mujeres en lo que llevamos de año en nuestro país, 10 de ellas en Andalucía".

Para Fernández, "no podemos permitir que se banalice el sufrimiento de tantas víctimas y de sus familias, ni que se rivalicen los esfuerzos colectivos por erradicar el maltrato machista". "Combatir esta narrativa negacionista es una obligación social, política y constitucional", según ha recalcado Fernández, para quien "el futuro que queremos está en nuestras manos, donde ninguna mujer tema por su vida, donde las niñas crezcan sin límites impuestos y donde ser mujer no signifique cargar con siglos de opresión heredada".