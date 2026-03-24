Delgado (Podemos) dice tener "un programa valiente" y candidaturas y pide el 17M "patada a corrupción de PP"

El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, en una imagen de archivo. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha sostenido este martes que su partido "está preparado y afronta el reto con ilusión", en referencia a la publicación del decreto del presidente 2/2026 de disolución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria el 17 de mayo de elecciones.

Ha confirmado "tener elegidas por primarias democráticas a todas las candidatas de cada provincia" y ha adelantado tener "elaborado un programa electoral valiente, riguroso y comprometido con la gente", según una nota de este partido.

De ese programa ha indicado que se basa en "el trabajo de estos cuatro años y la escucha activa" de colectivos, asociaciones y ciudadanía.

"El 17 de mayo tenemos una oportunidad única para apostar por unos servicios públicos fuertes, una oportunidad para dar una patada a la corrupción del PP, una oportunidad para convertir Andalucía en un lugar para vivir con dignidad y alegría", ha argumentado en este sentido.

Delgado ha asegurado sobre el balance de gestión que presenta el Gobierno andaluz que "tiene la sanidad pública peor valorada del país", a lo que ha sumado su consideración de ser "el responsable del escándalo del cribado de cáncer de mama, sumado a las causas abiertas en Cádiz y Córdoba del SAS por abuso de contratos menores", antes de recordar también un caso de corrupción como "el caso 'Mascarillas' de Almería, que lleva ya 43 imputados del PP".

Con estos hitos ha concluido que "esta es la Andalucía que nos deja Moreno Bonilla", antes de asegurar que "ahora toca elegir".

"Es el momento de decidir qué modelo queremos: o recortes, privatizaciones, desmantelamiento y corrupción, o derechos y servicios públicos fuertes", ha argumentado el candidato de Podemos Andalucía.

"Mientras Moreno Bonilla evita hablar de los problemas reales de Andalucía, hoy 62 familias están amenazadas de ser desahuciadas en Manilva (Málaga) sin una solución habitacional", ha expuesto en este sentido como contraste de la jornada.

"Desde Podemos Andalucía afrontamos estas elecciones con el trabajo hecho y con una militancia activada, como vimos en el acto del pasado sábado en Sevilla con nuestra secretaria general, Ione Belarra", ha ahondado sobre la disposición con que su partido afronta las elecciones.

Delgado ha sostenido que "no nos lo van a poner fácil" una situación que ha atribuido a no ser "los favoritos de las grandes empresas ni de las viejas élites", aunque ha confiado en superar la animadversión de "aquellos que mandan sin ser votados".

El candidato de Podemos Andalucía ha defendido que "hablarán de lo que verdaderamente importa a la gente" y ha subrayado su preocupación por el exceso de importancia que se dan los propios políticos y que produce un efecto rechazo en la ciudadanía, antes de asegurar "no querer ser parte del problema".

Delgado ha expresado que su prioridad es combatir la nueva crisis económica consecuencia de la guerra ilegal iniciada por EEUU e Israel contra Irán de la que "Moreno Bonilla no habla".

"Me preocupa que la gente no pueda acceder a una vivienda digna, que nuestra juventud tenga que abandonar Andalucía, que nuestra tierra ya no sea nuestra por ser un parque temático para turistas o que tengamos sueldos muy por debajo de la media estatal", responsabilizando principalmente al Gobierno del PP.

"Vamos a dejarnos la piel", ha asegurado sobre el esfuerzo que emplearán en la campaña, convencido de que "otra Andalucía es posible".