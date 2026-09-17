Denuncian la reapertura de la planta 4C del Hospital de Jaén "sin las condiciones adecuadas" de orden y limpieza

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JAÉN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado la reapertura de la planta 4C del Hospital Médico Quirúrgico de Jaén sin reunir "las condiciones adecuadas" de orden, limpieza y acondicionamiento general para garantizar "una atención sanitaria de calidad y con seguridad para los pacientes".
Según el sindicato, la planta permaneció cerrada desde el pasado 15 de julio hasta el 16 de septiembre en el marco del plan de cierre estival de camas, un periodo que se aprovechó para acometer obras de mejora en las instalaciones.
No obstante, desde la organización sindical han criticado una "clara falta de previsión" por parte de la dirección del centro hospitalario, argumentando que las actuaciones de reforma no se iniciaron hasta el pasado 24 de agosto, a pesar de que la planta llevaba ya más de un mes sin actividad .
A través de un comunicado, Satse ha señalado que, si bien las obras ya han finalizado, la planta se ha reabierto sin encontrarse en condiciones óptimas para albergar a los pacientes. Según el sindicato, los profesionales se han encontrado con importantes deficiencias de orden y limpieza.
"Resulta incomprensible que una planta que ha permanecido cerrada durante más de dos meses no haya sido preparada adecuadamente para su reapertura", han lamentado desde el sindicato, calificando la situación como consecuencia de una "deficiente planificación" y de una "gestión improvisada" en la que se ha priorizado la apertura de la unidad frente a la garantía de unas condiciones adecuadas .
Satse ha apuntado que la finalización de unas obras de reforma no implica de manera automática que una unidad hospitalaria esté lista para retomar la actividad asistencial, siendo "imprescindible" que los espacios estén completamente acondicionados, organizados y limpios antes de proceder al ingreso de personas .
La organización sindical ha advertido de que esta forma de actuar genera malestar entre los profesionales sanitarios, además de transmitir una imagen "impropia" de un centro sanitario público .
Por todo ello, el sindicato ha exigido a la dirección que adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias detectadas y que garantice que las unidades asistenciales solo se abran cuando reúnan las condiciones adecuadas de funcionamiento, organización y limpieza.
RESPUESTA DE SANIDAD
Por su parte, desde la Delegación de Sanidad se ha indicado a Europa Press que la puesta en marcha de la unidad se ha realizado de forma "planificada y progresiva, garantizando en todo momento las condiciones de seguridad y calidad exigibles en un centro sanitario".
Asimismo, han apuntado que "en ningún momento se han habilitado habitaciones que no cumplieran los requisitos necesarios para atender a pacientes" ya que "fueron limpiadas y desinfectadas", y la Unidad de Medicina Preventiva "verificó que reunían las condiciones necesarias antes de su puesta en funcionamiento".
Han añadido que el servicio de limpieza se reforzó según las necesidades de la unidad y la actividad en la planta 4C "se ha desarrollado conforme a estos principios desde su reapertura".