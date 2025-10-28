Denuncian el robo de joyas prestadas por devotos a la Virgen del Rosario de Granada

GRANADA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Hermanad del Rosario de Granada ha informado de la sustracción de unas piezas de joyería que portaba la Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos, unos hechos que ya han sido denunciados.

La joyas desaparecidas pertenecían a donaciones de devotos que las habían prestado o cedido a la Virgen para su salida del domingo último, que finalmente no se efectuó por la amenaza de lluvia. Afortunadamente el prioste retiró el domingo algunas piezas que lucía la imagen y que habían sido cedidas por otras cofradías.

En un comunicado oficial distribuido a través de las redes sociales, recogido por Europa Press, la hermandad informa de este hecho a todos sus hermanos, devotos y fieles después de que se detectara tras la eucaristía de las ocho de la tarde la ausencia de varias joyas y donaciones que posee la virgen, en el interior del templo de Santo Domingo, del Realejo.

En una primera revisión, la hermandad no ha encontrado daño algo en la imagen a cuenta de este robo, que ya se ha denunciado a la Policía Judicial y del que se percataron porque la imagen tenía algunos encajes sueltos de su bocamanga.

Aunque no se conoce con exactitud el valor de lo sustraído y las piezas en concreto, se han echado en falta algunos pendientes que se habían colocado en el pecherín y anillos donados por hermanos.

La Hermandad explica que está colaborando "estrechamente" con los agentes en este caso, confiando en su labor, y la parroquia dispone de alarma y de cámaras de seguridad que "ayudarán a esclarecer los hechos".

Desde la Archicofradía del Rosario han querido manifestar su apoyo a la hermandad, así como trasladar su "repulsa a este y otros hechos similares" que vienen sufriendo las hermandades y parroquias en los últimos meses.