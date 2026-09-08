Desciende en más de un 9% en tres años el número de animales abandonados en Córdoba recogidos por Sadeco

Cachorros abandonados y gestionados por el Centro de Sanidad y Bienestar Animal (SBA), gestionado por la Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco). - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Sanidad y Bienestar Animal (SBA), gestionado por la Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco), constata una "tendencia descendente en el abandono de animales en la ciudad". Los datos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026 reflejan una reducción del 9,2 por ciento en los ingresos por este motivo respecto al mismo periodo de 2024, una evolución que "evidencia el impacto de las medidas de concienciación ciudadana y del nuevo marco normativo de protección".

Según ha concretado el Consistorio cordobés en una nota, durante los primeros ocho meses de 2026, el SBA ha registrado 840 animales abandonados, frente a los 877 contabilizados en el mismo periodo de 2025 y los 925 anotados en 2024.

Además, este espacio que gestiona Sadeco atiende otras situaciones, como la recuperación de distintos ejemplares perdidos o los ingresos derivados de circunstancias de vulnerabilidad económica o social de sus propietarios. En conjunto, el número total de entradas en el complejo también mantiene una trayectoria descendente, al pasar de 1.257 ingresos en 2024 a 1.112 en 2026, lo que equivale a una reducción del 11,5 por ciento.

Estos resultados coinciden con la consolidación de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que introdujo medidas como la obligatoriedad del microchip, el endurecimiento de las sanciones por abandono y mecanismos destinados a favorecer la tenencia responsable de especies de compañía.

Por ello, la labor del Centro de Sanidad y Bienestar Animal ha priorizado la salida ética de las mascotas. Tal y como ha señalado la Administración local, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año se han formalizado 274 adopciones directas, a las que se suman 202 cesiones a protectoras y entidades colaboradoras, lo que supone que 476 animales han encontrado una segunda oportunidad.

Aunque el volumen de adopciones depende del número de ingresos en las instalaciones, el SBA mantiene una "alta efectividad" en la gestión de las salidas, un indicador que "permite garantizar el cumplimiento del principio de sacrificio cero, una filosofía que Sadeco implantó años antes de que quedara recogida en la legislación".

Al hilo, el Ayuntamiento ha valorado que la colaboración permanente con asociaciones de protección animal constituye "uno de los pilares del modelo de gestión municipal desarrollado en Córdoba, facilitando la derivación responsable de mascotas y ampliando las posibilidades de adopción".

Otro de los indicadores que refleja la evolución del servicio es la disminución de las cesiones de mascotas motivadas por situaciones de vulnerabilidad económica o social de sus propietarios. La ley contempla mecanismos de apoyo para evitar que esas dificultades desemboquen en la pérdida del animal de compañía y, en ese contexto, las entregas al SBA por esta causa han pasado de 66 casos en 2024 a 47 en 2026 durante el periodo analizado, lo que equivale a un descenso del 28,7 por ciento.

Esta reducción muestra una mayor eficacia de los recursos de asistencia social y de los procedimientos de mediación que permiten mantener a las mascotas con sus familias siempre que las circunstancias lo hacen posible, según ha apostillado el Consistorio.

Asimismo, los datos registrados durante los últimos tres años avalan el modelo de gestión municipal desarrollado por el Centro de Sanidad y Bienestar Animal de Córdoba, basado en la prevención del abandono, la identificación responsable y la búsqueda prioritaria de nuevos hogares mediante adopción o colaboración con entidades protectoras.

En esta línea, el SBA mantiene una atención integral que combina la recogida de animales abandonados y perdidos, su atención veterinaria, la identificación de propietarios cuando es posible y la promoción activa de la adopción responsable.

Por su parte, el presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha valorado positivamente estos resultados, aunque ha subrayado que el objetivo sigue siendo erradicar por completo el abandono de mascotas. "Los datos confirman que Córdoba avanza en la dirección correcta. Esa reducción de más del nueve por ciento en tres años demuestra la concienciación ciudadana existente y el trabajo del SBA".

Así, Ruiz Madruga ha destacado que "detrás de cada cifra hay un animal que merece una oportunidad. Nuestro objetivo es seguir impulsando las adopciones, reforzar la colaboración con las protectoras y continuar trabajando para que cada vez sean menos los que llegan al centro por haber sido abandonados".

Finalmente, ha apostillado que "adoptar o tener una mascota es un compromiso de largo recorrido. Desde Sadeco seguiremos desarrollando campañas de sensibilización y poniendo todos los recursos del SBA al servicio de una Córdoba cada vez más comprometida con el bienestar animal".