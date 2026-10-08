Desconvocada en Jaén la huelga en el transporte de viajeros por carretera: Habrá autobuses en la Feria de San Lucas

JAÉN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos y patronal han alcanzado un preacuerdo para el nuevo convenio colectivo que regulará en Jaén el sector del transporte de viajeros por carretera y que estará en vigor durante los años 2026, 2027 y 2028. El preacuerdo ha permitido la desconvocatoria de huelga fijada entre el 9 y el 18 de octubre, unas fechas de alto impacto al coincidir con la celebración de la Feria de San Lucas en la capital jiennense.

El acuerdo, alcanzado a través de la medición del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) recoge un incremento salarial fijo acumulado del 9,5 por ciento en tres ejercicios, que podría alcanzar el 10,5 por ciento si la inflación supera las previsiones.

Según el texto firmado por todas las partes, y recogido por Europa Press, las tablas salariales experimentarán para este año un incremento del tres por ciento con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero de 2026. Para el año 2027 se ha pactado otra subida del tres por ciento, mientras que para el ejercicio 2028 el aumento salarial se elevará hasta el 3,5 por ciento.

Asimismo, las partes han incluido una cláusula de revisión salarial para blindar el poder adquisitivo de los trabajadores. En el caso de que la suma del Índice de Precios de Consumo (IPC) de los tres años de vigencia supere el 9,50 por ciento, se aplicará una subida adicional del uno por ciento en las tablas salariales a partir del 1 de enero de 2029.

El texto unifica y reordena la estructura retributiva del sector para el año 2026. En la categoría de conductor-perceptor, el sueldo base total se sitúa en los 1.418,28 euros mensuales tras integrarse el antiguo plus en el salario base. Por su parte, la categoría de conductor contará con un salario base de 1.288,86 euros al mes, incorporando un plus de percepción de 6,59 euros por día en el caso de realizar tareas ocasionales.

En el apartado de mejoras sociales, el preacuerdo establece que los empleados que alcancen los 23 años de antigüedad en la empresa percibirán un plus equivalente al 50 por ciento de su salario base. En materia de conciliación y licencias, el texto recoge el incremento de un día adicional para asuntos propios y extiende el cobro del plus de festividad a las jornadas de Jueves Santo y Viernes Santo.

Finalmente, el convenio regulará el uso de la telefonía móvil con el objetivo de que las empresas provean un terminal corporativo o, en su defecto, negocien un plus de compensación si el empleado utiliza su dispositivo personal, quedando expresamente prohibido obligar al trabajador a usar sus herramientas de comunicación privadas.

El acuerdo afecta a más de 70 empresas del sector y a un colectivo de 720 trabajadores en la provincia de Jaén. La convocatoria de huelga se había registrado tras el estancamiento de las conversaciones del convenio colectivo, constituida en noviembre de 2025.