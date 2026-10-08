Desconvocan la huelga en Jaén de bus urbano tras un acuerdo con "mejoras salariales y sociales" para renovar el convenio

Archivo - Un autobús urbano de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Alsa --concesionaria del transporte urbano en Jaén-- han desconvocado la huelga prevista a partir de este viernes, coincidiendo con el inicio de la Feria de San Lucas, ante el acuerdo alcanzado con la dirección con "mejoras salariales y sociales que han permitido desbloquear la negociación del convenio colectivo".

La decisión, apenas a unas horas del inicio del paro, se ha tomado después de un "intenso jueves" que comenzó con la convocatoria por parte de la dirección de la compañía de "una reunión de urgencia", según han informado a Europa Press desde el comité de empresa.

Este encuentro llegaba después de que los empleados aprobaran seguir adelante con el paro indefinido en la asamblea celebrada en la noche de este miércoles, una vez que el encuentro del día anterior entre ambas partes a través del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) acabó sin acuerdo.

De este modo, desde las 11,00 y hasta las pasadas las 20,00 horas, con un receso para el almuerzo, ambas partes han estado analizando diferentes propuestas de cara a la renovación del convenio colectivo. Finalmente, se ha cerrado "con acuerdo". "Mejoras salariales y sociales han permitido el desbloqueo", han señalado las citadas fuentes.

Fue a principios de septiembre cuando la plantilla --formada por 91 personas-- denunció el bloqueo de la negociación tras "nueve meses de reuniones infructuosas" y anunciaron movilizaciones, incluida la huelga indefinida. Por ello, pidió a la dirección de Alsa que reconsiderase su postura, con "unas propuestas serias y viables" que evitaran el conflicto.

En la postura de los empleados, había y varios puntos destacados, empezando por "la equiparación salarial" con sus compañeros de Alsa en otras provincias andaluzas como Granada y Almería, con unas mejores condiciones laborales y salariales a pesar de desempeñar el mismo trabajo y pertenecer al mismo grupo empresarial.

Desde el comité se había aludido a avances en materia de retribución, pero seguía habiendo elementos que no se acababan de incorporar y que han centrado esta recta final de las negociaciones. Junto a esta subida salarial "justa", también demandaban otras cuestiones como el pago de los festivos con recargo del 75 por ciento legalmente establecido o la instalación de más aseos en rutas.