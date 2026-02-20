Desmanteladas dos plantaciones ilegales en pisos de Granada con 151 plantas de marihuana

Coches patrulla de la Policía Nacional en Granada - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el distrito Norte de Granada a dos varones de 42 y 23 años, a quienes se les investiga por la presunta comisión de delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, tras haber registrado dos pisos en los que se hallaron sendas plantaciones de interior de cannabis sátiva agrupadas en cuatro habitaciones dedicadas en exclusiva al cultivo de dicha especie vegetal con un total de 151 plantas.

Además, durante los dos registros se localizaron sendas tomas ilegales a la red eléctrica. Los detenidos han quedado en libertad después de prestar declaración a la espera de ser llamados por la autoridad judicial para juicio, según ha apuntado la Policía Nacional en una nota de prensa este viernes.

La investigación policial comenzó después de recibirse cierta información que señalaba a varios inmuebles, ubicados en una misma calle del distrito Norte de Granada, como el lugar donde al parecer había ubicadas plantaciones de interior de marihuana. Después de realizar las comprobaciones oportunas para corroborar estos hechos, los agentes solicitaron la autorización judicial para realizar el registro de dichos inmuebles

Durante el registro practicado en la primera vivienda, los agentes localizaron dos habitaciones dedicadas en exclusiva al cultivo de plantas de marihuana. En la primera de ellas, los policías incautaron 73 plantas de dicha especie con un porte de medio metro de altura, mientras que en la segunda se localizaron otras 48 plantas con un porte similar.

Ambas piezas disponían de todo lo necesario para favorecer el crecimiento de las plantas de marihuana, contando con sistemas de iluminación, ventilación y extracción. Todos estos sistemas se encontraban alimentados a través de una acometida ilegal instalada sobre la red eléctrica, la cual fue desmantelada por el personal al servicio de la compañía Endesa.

En el registro llevado a cabo en la segunda vivienda, los policías hallaron otras dos habitaciones dedicadas en exclusiva al cultivo del cannabis sativa. En la primera de ellas los agentes intervinieron 60 plantas de dicha especie con un porte de metro y medio de altura, mientras que en la segunda habitación se localizaron otras 70 plantas con un porte similar, presentando todas ellas un estado de plena floración. Ambos cuartos disponían, igualmente, de todo lo necesario para favorecer el crecimiento de las plantas de marihuana, contando con sistemas de iluminación, ventilación y extracción.

Todos estos sistemas se encontraban alimentados a través de una segunda acometida ilegal instalada sobre la red eléctrica, la cual fue también desmantelada por el personal al servicio de la compañía eléctrica, han concluido desde la Policía Nacional.